Нагорных — о первом месте «Локомотива»: «Никакой эйфории нет»

вчера, 15:32

Председатель совета директоров московского «Локомотива» после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» высказался о выступлениях «железнодорожников».

Хочу поздравить команду, тренерский штаб, наших болельщиков. Только симбиоз стремления всех причастных даёт результат. В том числе это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов. Команда радуется победам, но мы не испытываем эйфорию. Впереди длинный чемпионат, много сложных задач, которые нам ещё предстоит решить.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2. Благодаря этому «красно-зелёные» одержали 4 победы подряд на старте чемпионата и набрали 12 очков.