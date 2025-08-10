Soccer.ru
Нагорных — о первом месте «Локомотива»: «Никакой эйфории нет»

вчера, 15:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» высказался о выступлениях «железнодорожников».

Хочу поздравить команду, тренерский штаб, наших болельщиков. Только симбиоз стремления всех причастных даёт результат. В том числе это труд тренеров и специалистов, врачей, массажистов. Команда радуется победам, но мы не испытываем эйфорию. Впереди длинный чемпионат, много сложных задач, которые нам ещё предстоит решить.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2. Благодаря этому «красно-зелёные» одержали 4 победы подряд на старте чемпионата и набрали 12 очков.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:14
Делом надо заниматься, а не языком молоть. Прошлый сезон надо в рамочку и на самое видное место повесить, дабы перед глазами всегда было напоминание, как оно бывает. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
yrcy826rv4sq
yrcy826rv4sq
вчера в 16:08
Скромно без всякого пафоса, не то, что Спартак, который ещё до старта вешает на себя золотые медали, ну, а емли обыграют аутсайдеров, то сразу лучшим клубом мира в истории себя называют.
339rjtq7ry6t
339rjtq7ry6t
вчера в 16:06
Эйфория будет когда всё встанет на свои места.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:48
Ну и молчал бы.... Удача любит тишину.
