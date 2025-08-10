Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Дивеев — о своём голе «Рубину»: «Мяч в голову попал»

вчера, 13:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Это был интересный матч, красивая игра как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Радует, что мы начали реализовывать свои моменты. Ребята молодцы, но могли даже больше забить, я считаю. Является ли мой гол с углового наигранной комбинацией? Да, нарабатывали это, знали, как «Рубин» действует на стандартах. В итоге мяч попал мне в голову, оставалось только переправить в ворота (улыбается).

Напомним, что «армейцы» обыграли «Рубин» со счётом 5:1.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:26
А может быть просто Игорь умеет хорошо играть головой ?
Futurista
Futurista
вчера в 14:11
Попал на нужный угол головы...
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:43
Хорошо попал......куда надо.
memphis
memphis
вчера в 13:34
Как угол головы Савина))
Гость
