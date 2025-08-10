Дивеев — о своём голе «Рубину»: «Мяч в голову попал»

Защитник ЦСКА подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».

Это был интересный матч, красивая игра как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Радует, что мы начали реализовывать свои моменты. Ребята молодцы, но могли даже больше забить, я считаю. Является ли мой гол с углового наигранной комбинацией? Да, нарабатывали это, знали, как «Рубин» действует на стандартах. В итоге мяч попал мне в голову, оставалось только переправить в ворота (улыбается).