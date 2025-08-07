Soccer.ru
Названы номинанты на «Золотой мяч» и другие награды. Отметили не только фаворитов Дембеле и Ямаля

вчера, 18:23
Объявили тридцатку лучших футболистов сезона.

Дембеле не хочет оказаться на месте Винисиуса

Выборы лучшего футболиста сезона стали интереснее. По сравнению с прошлым годом почти два десятка человек не сумели вернуться в список из тридцати претендентов.

По понятной причине нет среди номинантов победителя Родри, ведь испанец пропустил много месяцев из-за травмы. Удивляет, что впихнули Винисиуса, ведь ни в сборной Бразилии, ни в «Реале» футболист не показал себя. Вини стоило вычеркнуть, как и Фодена, который заметно сбавил и не является главным английским героем прошлого сезона. Значительно выше в рейтинге букмекеров поднялся Палмер после победы на Клубном чемпионате мира. Но вряд ли плеймейкер «Челси» опередит Дембеле. Усман побаивается, что у экспертов и людей с правом голоса короткая память и они забыли, как вингер сыграл во время кульминации клубного сезона в Европе. Но француз по-прежнему фаворит.

Голосование будет интересным, ведь найдутся фанаты у Витиньи из ПСЖ и Рафиньи из «Барселоны». Ямаль тоже будет высоко – ему пророчат вторую строчку. А Салах не выиграет «Золотой мяч»: у египтянина великолепная статистика в АПЛ, но «Ливерпуль» слишком рано покинул Лигу чемпионов. Ямаля тоже подрезает неудача «Барселоны», не добравшейся до финала. Для Ламина успехом будет место в тройке, а Дембеле рассчитывает повторить успех Бензема и Зидана. Мбаппе им тихо завидует. Килиан в этот раз точно не победит.

Приятно, что в полном списке номинантов есть Кварацхелия, Дьёкереш, Гирасси, Думфрис, Олисе и чемпион Италии МакТоминэй. Пожалуй, не хватает Хулиана Альвареса, но фавориты известны. Все они оказались в списке. Интересно только увидеть финальную тройку. Скорее всего, там точно будут Дембеле и Ямаль, но кто же станет третьим счастливчиком?

Трофей Копа снова завоюет технарь Ламин Ямаль

Похоже, впервые в истории награду дважды подряд получит один футболист. Хотя в десятке номинантов два победителя Лиги чемпионов (хавбек Невеш и вингер Дуэ), вряд ли подопечные Луиса Энрике смогут отодвинуть на второй план Ямаля. Юный испанец провел классный сезон в «Барселоне». Также у него есть всемирная слава, что важно в подобных голосованиях. Роналду и Месси много раз побеждали в опросе на «Золотой мяч», когда за них стабильно голосовали персональные фанаты. Ни у кого в десятке претендентов на трофей Копа нет такого количества поклонников, как у вингера «Барселоны». Ямаль не сыграл на Клубном чемпионате мира, но это может быть его козырем. Зато не проиграл «Челси», как его соперники из ПСЖ.

В десятке претендентов есть известные публике игроки – новичок «Челси» Эстевао, юный защитник «Реала» Хёйсен, или его коллега по «Барселоне» Кубарси. А рядом не такие медийные ребята, вроде Родриго Моры из «Порту» или Айюба Баудди из «Лилля». Эксперты выделили классных молодых исполнителей. Организаторы не забыли про Йилдыза из «Ювентуса» и про крайнего защитника «Арсенала» Льюиса-Скелли. Впрочем, в списке мог быть кто угодно. Ямаль опередит всех и каждого.

За приз имени Яшина развернется настоящая борьба

Игра Доннаруммы не была единственной причиной серии трофеев ПСЖ. Итальянец заслужил включение в список номинантов из десяти фамилий, но у него есть достойные конкуренты. Удивляет выбор в пользу Куртуа и Мартинеса. Голкиперы «Реала» и «Астон Виллы» не провели невероятный сезон по их меркам. Тибо пропускал из-за неготовности команды Анчелотти к обороне. Даже Щесны, учитывая успешное возвращение поляка в футбол после выхода на пенсию, больше заслуживает места в десятке.

Алиссон из «Ливерпуля» и Облак из «Атлетико» – прекрасные голкиперы, но нельзя сказать, что результаты их команд зависели строго от сейвов великанов. И что здесь делает Шевалье? Пусть летом Лукас перебирается в ПСЖ, где готовы попрощаться с Доннаруммой, молодой француз из «Лилля» не был в центре главных разборок сезона.

Вместо одного из номинантов можно было включить новичка «Барселоны» и бывшего голкипера «Эспаньола» Гарсию, он много спасал в Ла Лиге. Опытные Буну, Райя, Зельс и Зоммер радовали классной игрой, но в каждом случае после похвалы идет критика. Скорее всего, победит Доннарумма из ПСЖ, но прошлый сезон не помог поставить одного вратаря выше всех остальных коллег.

Энцо Мареска вряд ли отберет награду у Луиса Энрике

За итальянца говорит результат финала в США: «Челси» обыграл ПСЖ. Но Луис Энрике шикарно отработал в Лиге чемпионов. Парижане обыгрывали клубы из АПЛ, а с «аристократами» не справились лишь на фоне усталости. ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, а Луис Энрике одержал самую крупную победу в финале в истории турнира. Накидать пять мячей «Интеру» непросто, однако миланцев сломал высокий прессинг парижан. В пользу испанца и тот факт, что ПСЖ стал лишь вторым французским клубом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. Хотя Мареска получит свои голоса, все-таки Энрике опередит Энцо и других достойных претендентов.

Эксперты отметили чемпионство Флика в Испании – его «Барселона» несколько раз больно била «Реал». Также в списке номинантов предсказуемо оказались чемпионы Италии и Англии. Конте и Слот недавно работают с «Наполи» и «Ливерпулем», но Антонио и Арне показали класс. Подвиг голландца сложнее, но пока свежа память об успехе ПСЖ в Лиге чемпионов, Луис Энрике остается фаворитом.

ПСЖ настраивается на звание лучшей команды сезона

Здесь всего пять номинантов, обошлось без сюрпризов. «Ботафого» получил место за победу в Кубке Либертадорес. «Челси» номинировали после победы на Клубном чемпионате мира и в Лиге конференций. «Ливерпуль» – чемпион Англии, всё просто. Не забыли и «Барселону», а вот финалиста Лиги чемпионов «Интер» «прокатили». Но не будем забывать, что миланцы неудачно выступили на Клубном ЧМ и отдали Скудетто «Наполи». Также понятно, что в списке делает победитель Лиги чемпионов – ПСЖ.

Поражение французов от «Челси» заставит часть экспертов отдать голоса другим кандидатам, но финал Клубного ЧМ не важнее решающего матча Лиги чемпионов. ПСЖ – лучшая команда прошлого сезона, и коллектив Луиса Энрике показал совершенно выдающийся футбол.

