«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Комана

вчера, 13:40

Мюнхенская «Бавария» готова продать нападающего Кингсли Комана в «Аль-Наср».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб заплатит 30 млн евро за переход 29-летнего футболиста, а Коман подпишет с «Аль-Насром» контракт сроком на 3 года. Сам игрок ранее уже дал своё согласие на этот трансфер, поэтому осталось согласовать лишь последние детали.

В минувшем сезоне Коман провёл 28 матчей в Бундеслиге, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

AKH
AKH
вчера в 14:34, ред.
Ну с Команом, Феликсом и Роналду обязаны побеждать в са лиге..

Еще очень надеюсь, что после этого трансфера ворота сб. Франции навсегда закроются для Комана😀
Capral
Capral
вчера в 13:56
Хвала Создателю- наконец-то избавились от тормоза!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:48
Вопрос решили деньги... И все довольны.
