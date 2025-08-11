«Бавария» и «Аль-Наср» согласовали трансфер Комана

1754908849

вчера, 13:40

Мюнхенская «Бавария» готова продать нападающего в «Аль-Наср».

По информации инсайдера , саудовский клуб заплатит 30 млн евро за переход 29-летнего футболиста, а Коман подпишет с «Аль-Насром» контракт сроком на 3 года. Сам игрок ранее уже дал своё согласие на этот трансфер, поэтому осталось согласовать лишь последние детали.

В минувшем сезоне Коман провёл 28 матчей в Бундеслиге, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.