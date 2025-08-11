Soccer.ru
Балотелли: «Хочу поиграть ещё 2-3 года. Сейчас ищу подходящее место»

вчера, 10:23

Форвард Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Дженоа», высказался о слухах вокруг его перехода в МЛС.

Где продолжу выступления? Я ищу клуб, в котором мне будут доверять. Хочу остаться ещё на два‑три года на высоком уровне. Потом перейду в команду к своему брату, сейчас он играет среди любителей. Я обещал ему, что закончу свою карьеру, играя вместе с ним.

В минувшем сезоне Балотелли провёл 6 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

112910415
112910415
вчера в 10:49
Нет разницы, и уже давно!
Погубил свой талант.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:43
Тогда в РФПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
Теперь разве если только в шашки или Чапаева ☝️😜
Гость
