Балотелли: «Хочу поиграть ещё 2-3 года. Сейчас ищу подходящее место»

1754896980

вчера, 10:23

Форвард , находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Дженоа», высказался о слухах вокруг его перехода в МЛС .

Где продолжу выступления? Я ищу клуб, в котором мне будут доверять. Хочу остаться ещё на два‑три года на высоком уровне. Потом перейду в команду к своему брату, сейчас он играет среди любителей. Я обещал ему, что закончу свою карьеру, играя вместе с ним.

В минувшем сезоне Балотелли провёл 6 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.