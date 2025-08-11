«Интер» приостановил переговоры по Лукману, нигериец может уйти в «Наполи»

Миланский «Интер» приостановил переговоры с «Аталантой» о переходе нигерийского нападающего Адемолы Лукмана.
Клуб из Бергамо по-прежнему намерен гарантированно получить 50 миллионов евро за своего футболиста, однако «Интер» не собирается предлагать больше 45 млн и бонусов.
В то же время за развитием ситуацией внимательно следят в «Наполи». Источник утверждает, что чемпионы Италии могут сделать «Аталанте» предложение по Лукману до конца нынешней недели.
Я игроков вроде Лукмана называю почему -то ажиотажниками: понимаю ,что совсем не по -русски, но манера игры таких игроков склоняет меня именно это слово употребить. Суетятся,бегают, показывают дриблинг к месту или не к месту, но видно, что коллег не видят, себя считают главнее, и в игровой стиль Интера(главное коллектив, а звезды потом, и они выполняют план на игру ) не вписывпются.
И хотя в отсутствие мастерства таких игроков не обвинить, но... Думаю, что каждый на сайте знает таких игроков помимо Лукмана...
