«Интер» приостановил переговоры по Лукману, нигериец может уйти в «Наполи»

1754896143

вчера, 10:09

Миланский «Интер» приостановил переговоры с «Аталантой» о переходе нигерийского нападающего .

Клуб из Бергамо по-прежнему намерен гарантированно получить 50 миллионов евро за своего футболиста, однако «Интер» не собирается предлагать больше 45 млн и бонусов.

В то же время за развитием ситуацией внимательно следят в «Наполи». Источник утверждает, что чемпионы Италии могут сделать «Аталанте» предложение по Лукману до конца нынешней недели.