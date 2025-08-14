Ван Дейк забил сложный гол на тренировке «Ливерпуля»

1755169175

сегодня, 13:59

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» забил красивый гол на тренировке.

Футболист, находясь за воротами, попытался закрутить мяч в сетку. Сделать у него это получилось со второго раза.

После первой попытки один из сотрудников клуба сказал: «Это невозможно». На это игрок улыбнулся и ответил: «Мне нравятся сложные задачи».