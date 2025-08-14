 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ван Дейк забил сложный гол на тренировке «Ливерпуля»

сегодня, 13:59

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил красивый гол на тренировке.

Футболист, находясь за воротами, попытался закрутить мяч в сетку. Сделать у него это получилось со второго раза.

После первой попытки один из сотрудников клуба сказал: «Это невозможно». На это игрок улыбнулся и ответил: «Мне нравятся сложные задачи».

Все новости
Ливерпуль  ван Дейк Вирджил
Перевод с Твиттер ФК «Ливерпуль» Фото: Кадры из видео с аккаунта ФК «Ливерпуль» в «X»
lk_483777
lk_483777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:59
Вот мне тоже так кажется))) Вирджил плевал на законы физики и забил мяч так, как захотел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 14:56
Ну тогда мяч-бумеранг....больше никак..))
lk_483777
lk_483777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:51
Далековато до столба-то :)
lk_483777
lk_483777
сегодня в 14:50
С такого угла вообще реально забить?
Если с угловых забивают, где угол = 0° и это давно не "wow", то здесь угол отрицательный.
Надо видео посмотреть. Так не совсем понятно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:35
Главное прицельно в фонарный столб попасть...там на отскоке авось залетит...
ac7yx7953kmm
ac7yx7953kmm
сегодня в 14:33
Ван Дейк вообще мастер , что в защите, что в нападении
Гость
