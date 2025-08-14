Ван Дейк забил сложный гол на тренировке «Ливерпуля»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил красивый гол на тренировке.
Футболист, находясь за воротами, попытался закрутить мяч в сетку. Сделать у него это получилось со второго раза.
После первой попытки один из сотрудников клуба сказал: «Это невозможно». На это игрок улыбнулся и ответил: «Мне нравятся сложные задачи».
Если с угловых забивают, где угол = 0° и это давно не "wow", то здесь угол отрицательный.
Надо видео посмотреть. Так не совсем понятно.
