 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2025/2026

Тренер «Слована» зашёл в раздевалку «Кайрата» и поздравил игроков с победой

сегодня, 13:27
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)1 : 1Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратЗакончился после серии пенальти

Главный тренер братиславского «Слована» Владимир Вайсс посетил раздевалку «Кайрата», чтобы лично поздравить игроков с победой в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Словацкий специалист пожал руки всем футболистам. Видео опубликовал официальный аккаунт алматинского клуба в соцсетях.

Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в итоге клуб из Казахстана выиграл в серии пенальти 4:3.

Вайсс в своё время работал в «Кайрате», однако у него так и не получилось стать с коллективом чемпионом страны. На выездной игре тренер признался, что до сих пор об этом сожалеет.

Рулевой «Слована» также известен в России по работе с раменским «Сатурном».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРомеро станет новым капитаном «Тоттенхэма»
Вчера, 12:42
СлухиЭкс-игроку «Спартака» Рохо придётся отказаться от полного имени на футболке
12 августа
ОфициальноИгрок «Боруссии» будет выступать за Южную Корею
12 августа
Вратарь «Кристал Пэлас» подарил болельщику бутылку с Суперкубка Англии
11 августа
В третьей лиге Венгрии игрок забил гол, отдавая мяч по фейр-плей
11 августа
Экитике понадобилось 4 минуты, чтобы забить первый гол за «Ливерпуль»
10 августа
 
Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 13:40
Алга, "Кайрат"!!!
rdxb6xy5v842
rdxb6xy5v842
сегодня в 13:37
Только слабый тренер так поступает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 