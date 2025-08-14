Тренер «Слована» зашёл в раздевалку «Кайрата» и поздравил игроков с победой

1755167269

сегодня, 13:27

Главный тренер братиславского «Слована» посетил раздевалку «Кайрата», чтобы лично поздравить игроков с победой в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Словацкий специалист пожал руки всем футболистам. Видео опубликовал официальный аккаунт алматинского клуба в соцсетях.

Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в итоге клуб из Казахстана выиграл в серии пенальти 4:3.

Вайсс в своё время работал в «Кайрате», однако у него так и не получилось стать с коллективом чемпионом страны. На выездной игре тренер признался, что до сих пор об этом сожалеет.

Рулевой «Слована» также известен в России по работе с раменским «Сатурном».