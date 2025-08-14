 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Перрен: «Для меня не было проблемой переехать в Россию»

сегодня, 14:19

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен, ранее выступавший во Франции за клуб «Осер», рассказал о том, как принял решение перейти в состав «быков».

Люди во Франции говорят, что политическая ситуация в России сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» Кристофером Мартинсом и Мохаммедом Талалем. Каждый из них сказал, что в России живётся хорошо, даже идеально. Так что для меня не было проблемой переехать жить сюда.

Ранее в своём интервью Перрен заявил, что не обращает внимания на критику во французских СМИ из-за трансфера.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Истанбул Башакшехир» не может перевести деньги ЦСКА за Файзуллаева
Сегодня, 12:42
Акинфеев не захотел переходить в «Баварию», чтобы сидеть под Нойером
Сегодня, 10:52
Комличенко: «Не жалею о том, что не перешёл в „Спартак“»
Сегодня, 10:41
ОфициальноЦСКА объявил о переходе Виллиана в «Аль-Джазиру»
12 августа
Официально«Акрон» объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Марадишвили
12 августа
Лукин: «Виллиан перед уходом сказал, что настало моё время»
11 августа
 
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:27
Подпоясался и поехал на другие финансы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 