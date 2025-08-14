1755170380

сегодня, 14:19

Полузащитник «Краснодара» , ранее выступавший во Франции за клуб «Осер», рассказал о том, как принял решение перейти в состав «быков».

Люди во Франции говорят, что политическая ситуация в России сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» Кристофером Мартинсом и Мохаммедом Талалем. Каждый из них сказал, что в России живётся хорошо, даже идеально. Так что для меня не было проблемой переехать жить сюда.