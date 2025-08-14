Перрен: «Для меня не было проблемой переехать в Россию»

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен, ранее выступавший во Франции за клуб «Осер», рассказал о том, как принял решение перейти в состав «быков».
Люди во Франции говорят, что политическая ситуация в России сложная. Но я общался со своими друзьями из «Спартака» и «Ахмата» Кристофером Мартинсом и Мохаммедом Талалем. Каждый из них сказал, что в России живётся хорошо, даже идеально. Так что для меня не было проблемой переехать жить сюда.
Ранее в своём интервью Перрен заявил, что не обращает внимания на критику во французских СМИ из-за трансфера.