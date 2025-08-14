Комличенко: «Не жалею о том, что не перешёл в „Спартак“»

1755157299

сегодня, 10:41

Нападающий «Локомотива» ответил на вопрос, не жалеет ли он о выборе клуба в летнее трансферное окно.

В матче со «Спартаком» просто поздоровались с Деяном Станковичем. Ничего такого. Абсолютно не жалею, что не выбрал «Спартак». Что мне жалеть? Никогда ни о чём не жалею.

Напомним, что «красно-белые» этим летом хотели приобрести 30-летнего футболиста, а главный тренер «Спартака» лично несколько раз звонил ему, уговаривая перейти.