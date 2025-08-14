 
Комличенко: «Не жалею о том, что не перешёл в „Спартак“»

сегодня, 10:41

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос, не жалеет ли он о выборе клуба в летнее трансферное окно.

В матче со «Спартаком» просто поздоровались с Деяном Станковичем. Ничего такого. Абсолютно не жалею, что не выбрал «Спартак». Что мне жалеть? Никогда ни о чём не жалею.

Напомним, что «красно-белые» этим летом хотели приобрести 30-летнего футболиста, а главный тренер «Спартака» Деян Станкович лично несколько раз звонил ему, уговаривая перейти.

Сп62
Сп62
сегодня в 15:33
Какая разница, где сидеть на лавке? А говорить что-то надо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:12
Лучше ба он в Спартак перешёл.
Пока точно он лишнии в Локо.
Моё мнение не изменилось, здоровый детина, а от каждого дунавения ветра падает, выпрашивая нарушение. Столько атак загубил.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:48, ред.
Сейчас в Спартаке такая атмосферка что и я не жалею что не сижу на зарплате от Лукойла, это как не жалеть что не попал в Освенцим, тут не то что не жалеть, тут радоваться надо
qc9rget7dr64
qc9rget7dr64
сегодня в 11:43
По идее какая разница с какой командой быть в середине таблицы.
k4x6ma9jh976
k4x6ma9jh976
сегодня в 11:41
Только в Ростов ты был основным игроком, а в столице только на подхвате.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:27
А что ему Комличенко, есть разница в каком клубе не забивать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:19
Глядя на таблицу понимаешь правильность выбора Комличенко....
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:15
Да, Заболотный тяжелее)
Viollator
Viollator
сегодня в 11:11
Комлеченга пенки хорошо зарабатывал при тренделе сборной , а сейчас лавочьник
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 11:10
А между ним и Заболотным есть разница?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:52
Мы тоже рады, что ты за бортом КБ!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:45
Николай , после рукопожатия : - "Деян , ну ты звони , если что "...)
