Комличенко: «Не жалею о том, что не перешёл в „Спартак“»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопрос, не жалеет ли он о выборе клуба в летнее трансферное окно.
В матче со «Спартаком» просто поздоровались с Деяном Станковичем. Ничего такого. Абсолютно не жалею, что не выбрал «Спартак». Что мне жалеть? Никогда ни о чём не жалею.
Напомним, что «красно-белые» этим летом хотели приобрести 30-летнего футболиста, а главный тренер «Спартака» Деян Станкович лично несколько раз звонил ему, уговаривая перейти.
Пока точно он лишнии в Локо.
Моё мнение не изменилось, здоровый детина, а от каждого дунавения ветра падает, выпрашивая нарушение. Столько атак загубил.
