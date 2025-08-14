Акинфеев не захотел переходить в «Баварию», чтобы сидеть под Нойером

Вратарь ЦСКА в интервью источнику рассказал о том, как отказался переходить в «Баварию».

Перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошёл Капелло: «Я договорился с „Баварией“. Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же „Бавария“!»

Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.

Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?