Акинфеев не захотел переходить в «Баварию», чтобы сидеть под Нойером

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью источнику рассказал о том, как отказался переходить в «Баварию».
Перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошёл Капелло: «Я договорился с „Баварией“. Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же „Бавария“!»
Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.
Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?
Имхо. Шанс всей жизни упущен. Глупое решение..., которое предопределило звезность Игоря в масштабах местного - колхозного значения. Жаль. Очень жаль...
Чтобы быть лучшим - нужно обыгрывать лучших. А так получается, что выбрал просто лёгкий путь. Это как если бы Роналду довольствовался лучшим игроком лиги Португалии и не стремился к большему. Не будешь ставить высокие цели и покорять их - ничего не добьёшься.
Никогда не ставил Игорю в укор эти пресловутые "сорок три", но после вот этого ответа на приглашение в Баварию так и хочется сказать: раз не хочешь бороться за звание лучшего, то твой удел подобные рекорды в ЛЧ.
