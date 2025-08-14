 
Soccer.ru
Акинфеев не захотел переходить в «Баварию», чтобы сидеть под Нойером

сегодня, 10:52

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью источнику рассказал о том, как отказался переходить в «Баварию».

Перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошёл Капелло: «Я договорился с „Баварией“. Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же „Бавария“!»

Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.

Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?

Sergo81
Sergo81
сегодня в 13:59
Так Игорь домашний во всех смыслах. Работники отелей рассказывали прессе , что он единственный из сборной не бухал/курил и девок в номер не водил. У него свои цели и принципы. А в Баварию и Титов не пошёл, кстати.
Goger90
Goger90 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 13:53
Чтобы пропускать 43 матча подряд в ЛЧ, надо эти 43 матча сыграть. А ещё напомню, что из этих 43 матчей 6 - в плей-офф ЛЧ. Так что уж кому-кому, а Акинфееву не о чем жалеть. Лучше стать безусловной легендой ЦСКА, самым верным футболистом в мире, чем, сидя на скамейке гранда, хапать трофеи как Матвей. Даже если бы Игорь навязал Нойеру конкуренцию, не факт, что это было бы значимее, чем его легендарный статус для ЦСКА. А для ЦСКА он значим не меньше, чем Федотов, Шестернёв и так далее. Ни в одной другой команде такого игрока сейчас нет. Тем более, в России.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:38
А ещё, наверное, не хотелось учить немецкий, а это ключевое требование у них
Шуня771
Шуня771 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:56
Вам перечислить легенд, которые продавали свои олимпийские медали чтобы выжить?

Сафонову предоставился шанс и он пошел на него, а реализуется или нет в полном объёме, покажет время...
Периодически и в раме стоит, не исключено, что попадет на карандаш в приличный клуб...
А о материальной стороне мну вообще молчит - трофеи которые заработает продавать не будет, чтобы выжить....
Акинфеев легенда России, а уйди в Баварию, а оттуда в другой ТОП клуб....

В общем я согласен с пользователем jRest....
lotsman
lotsman
сегодня в 12:56
Ну что тут скажешь? В этом весь Игорь. Быть только первым, преданность родному клубу. Снимаю шляпу.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:29
это был выбор Игоря либо поехать за границу и попробовать-показать себя в европейском футболе, либо остаться в спокойном болоте российского футбола...
adekvat
adekvat
сегодня в 12:07
Грамм 5 бы мозгов Акинфеева, да Сафонову в его бестолковку запихать.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:37
Посмотрим что будет из Сафонова через пару лет, сидеть на лавке с трофеями(видимо не важно кто конкурент итальянец или "мертвый" Шавелье) или играть и быть легендой клуба и сборной России, как Игорь Акинфеев.
jRest
jRest
сегодня в 11:35
Т.е. Игорь в себя настолько не верил, что даже помечтать о навязывании борьбы Нойеру не смог? Понятно, что немец один из лучших вратарей поколения, но если так в себя не верить, то смысл тогда соревноваться?

Чтобы быть лучшим - нужно обыгрывать лучших. А так получается, что выбрал просто лёгкий путь. Это как если бы Роналду довольствовался лучшим игроком лиги Португалии и не стремился к большему. Не будешь ставить высокие цели и покорять их - ничего не добьёшься.

Никогда не ставил Игорю в укор эти пресловутые "сорок три", но после вот этого ответа на приглашение в Баварию так и хочется сказать: раз не хочешь бороться за звание лучшего, то твой удел подобные рекорды в ЛЧ.
ggedp2j3e3b2
ggedp2j3e3b2
сегодня в 11:34
Наверное, принял самое верное решение в жизни.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:26
Какие-то сплетни, так предложения не делаются
Шуня771
Шуня771
сегодня в 11:07
"Сидеть" под Нойером. это не лежать....)
Можно было и потянуть лотерею!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:59, ред.
Надо было послушать Капелло и ехать. Неоценимый опыт тренировок и общения с лучшими тренерами и игроками современности дали бы Игорю многое не только в профессиональном смысле, но и в интеллектуальном. А в РПЛ - это профессиональная стагнация и лавры из разряда на безрыбье и рак рыба...

Имхо. Шанс всей жизни упущен. Глупое решение..., которое предопределило звезность Игоря в масштабах местного - колхозного значения. Жаль. Очень жаль...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:57, ред.
Ну и правильно что решил не "Залечь на дно в Мюнхене".......
Правильные карьерные решения....непрыганье по клубам в поисках куска пожирней....постоянная практика с отсутствием просиживания на лавке и сделали того Акинфеева которого мы знаем как бесспорно Лучшего отечественного (и не только) кипера на протяжении уже 20-ти лет....
Удачи и всех Благ....настоящий вратарь....!!!!!!
Как в футболе так и вне его !!!!!
Редкое сочетание Таланта...Характера...и Работоспособности !!!!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:56
Им и МЮ серьезно интересовались
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:56
Молодец Игорь, правильный выбор сделал.
Гость
