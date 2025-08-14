 
В РПЛ отреагировали на идею о введении потолка зарплат

сегодня, 12:59

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал источнику возможное введение потолка зарплат.

Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать её на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.

В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрён потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.

Министром было отмечено, что вопрос, объёмы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта своё мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить.

Vilar
Vilar
сегодня в 15:33
Думаю, надо попробовать раскрутить на российский лад европейские ограничения: клубы должны составить бюджет и защитить его в рфс с подробным и прозрачным распределением всех средств: планируемые приход и расход.
А рфс должен составить циркуляр, где чётно расписать в процентах (%) нормативные расходы, т.е. на что должны уходить получаемые, зарабатываемые доходы. Как пример: зарплата + премиальные футболистам 60% от доходов (заработанные, спонсорские, пожертвования)) рекламные, от продажи билетов и т.д.) А в рфс вместо кучи бездельников создать Управление аудита и Президенты (не английские королевы, а настоящие с мозгами) клубов ежегодно должны защищать свой бюджет в рпл. В таком случае у клубов вместо 20 бездельников всевозможных ненужных тренеров и "специалистов", появятся экономисты и бухгалтера - НАСТОЯЩИЕ, а главное учёт!
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Но, если ничего не делать, то ничего сделано не будет. Надо же когда-то шевелиться.
112910415
112910415
сегодня в 14:51
Проще сказать, чем сделать!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:44
Тут на Алаева наехали, но он на самом деле прав. Министр пытается натянуть известное ему хоккейное лекало на футбол, не понимая, что у них совершенно разные исходные данные. А куча"экспертов", порой не отличающих футбол от хоккея, начали тут же подпевать этому гению.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:22
Почитал я этот "словесный понос" от Алаева....
ОН САМ - ТО ПОНЯЛ, ЧТО СКАЗАЛ???
Я, например, не понял.
Какие то левые ссылки на гейропейский опыт, КХЛ и министра спорта.
В прочем, что я ещё могу ждать от "дефективного манагера" Газпрома???
cska1948
cska1948
сегодня в 13:52
Потолок зарплат в футболе прежде всего не устроит наиболее богатые клубы. Ведь потолок приведёт к относительному равенству зарплат Зенита и, скажем, Акрона. Что в значительной степени затруднит переманивание сильных игроков в более богатые клубы. А это приведёт к краху гегемонии «Зенита». Так что Газпром будет самым активным противником потолка в зарплатах, а значит, против будет и президент РФС.
Гость
