В РПЛ отреагировали на идею о введении потолка зарплат

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) прокомментировал источнику возможное введение потолка зарплат.

Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать её на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.

В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА , видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрён потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.

Министром было отмечено, что вопрос, объёмы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта своё мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить.