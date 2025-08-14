В РПЛ отреагировали на идею о введении потолка зарплат

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал источнику возможное введение потолка зарплат.
Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать её на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов.
В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат. Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрён потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития.
Министром было отмечено, что вопрос, объёмы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта своё мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить.
А рфс должен составить циркуляр, где чётно расписать в процентах (%) нормативные расходы, т.е. на что должны уходить получаемые, зарабатываемые доходы. Как пример: зарплата + премиальные футболистам 60% от доходов (заработанные, спонсорские, пожертвования)) рекламные, от продажи билетов и т.д.) А в рфс вместо кучи бездельников создать Управление аудита и Президенты (не английские королевы, а настоящие с мозгами) клубов ежегодно должны защищать свой бюджет в рпл. В таком случае у клубов вместо 20 бездельников всевозможных ненужных тренеров и "специалистов", появятся экономисты и бухгалтера - НАСТОЯЩИЕ, а главное учёт!
ОН САМ - ТО ПОНЯЛ, ЧТО СКАЗАЛ???
Я, например, не понял.
Какие то левые ссылки на гейропейский опыт, КХЛ и министра спорта.
В прочем, что я ещё могу ждать от "дефективного манагера" Газпрома???
