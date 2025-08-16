 
Лапорта — о регистрации Рэшфорда и Хоана Гарсии: «Деку хорошо поработал»

сегодня, 15:58

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поблагодарил спортивного директора Деку за работу над регистрацией новичков команды Маркуса Рэшфорда и Хоана Гарсии.

Я уже говорил, что Деку очень хорошо поработал над этим вопросом. Мы были уверены, что сегодня сможем рассчитывать на обоих футболистов. Надо поблагодарить его за труд, ведь это не так просто, как вы сами знаете. Мы нашли решения, позволяющие заявить этих двух игроков. После этого мы продолжим усилия, поскольку ещё двоих нужно зарегистрировать. Уверены, что сможем это сделать.

Вчера каталонцы объявили, что завершили все необходимые процедуры для регистрации Рэшфорда и Гарсии.

