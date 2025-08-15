 
Флик — о регистрации игроков в «Барселоне»: «В прошлом году было так же»

сегодня, 13:56

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу ситуации с регистрацией новых игроков в команде.

Ситуация меня не слишком радует, но я доверяю клубу. Нужно всего лишь подождать. В прошлом сезоне у нас было точно так же. Мы сосредоточены на том, что имеем на данный момент.

Напомним, что каталонцы не могут зарегистрировать сразу нескольких футболистов, перешедших в это трансферное окно. Недавно стало известно, что из-за травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена «сине-гранатовым» удастся заявить новичка Хоана Гарсию.

Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:04
Не правильный комментарий от Флика. Надо было сказать: Перес всё купил...)))
Гость
