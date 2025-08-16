За «Амкал» в Кубке России сыграет баскетболист с ростом 226 сантиметров

1755334877

сегодня, 12:01

За медиаклуб «Амкал» в матче Кубка России против «Калуги» сыграет бывший баскетболист Павел Подкользин.

В 2017 году бывший центровой «Даллас Маверикс» был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Его рост составляет 226 сантиметров.

Спортивную карьеру Подкользин завершил в 2019-м, а в настоящее время снимается в кино и сериалах.

«Амкал» собирается использовать 40-летнего Подкользина в качестве таранного форварда. Если Павел выйдет на поле, то официально станет самым высоким игроком в истории футбола.

Матч второго раунда Пути регионов Кубка России «Калуга» – «Амкал» состоится 19 августа.