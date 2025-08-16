 
За «Амкал» в Кубке России сыграет баскетболист с ростом 226 сантиметров

сегодня, 12:01

За медиаклуб «Амкал» в матче Кубка России против «Калуги» сыграет бывший баскетболист Павел Подкользин.

В 2017 году бывший центровой «Даллас Маверикс» был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Его рост составляет 226 сантиметров.

Спортивную карьеру Подкользин завершил в 2019-м, а в настоящее время снимается в кино и сериалах.

«Амкал» собирается использовать 40-летнего Подкользина в качестве таранного форварда. Если Павел выйдет на поле, то официально станет самым высоким игроком в истории футбола.

Матч второго раунда Пути регионов Кубка России «Калуга» – «Амкал» состоится 19 августа.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:20
1. Его нужно научить играть головой, а то он привык играть руками и большим мячом.
2. Кубок России официальное соревнование, значит, должен быть оформлен как игрок команды. А то эти блогеры превращают турнир в трамплин для всякого рода рекордов. Не думаю что это хорошо и украсит наш футбол...
gcefvm8c3x68
gcefvm8c3x68
сегодня в 12:16
Парень играет не в том виде спорта
Гость
