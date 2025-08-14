 
Рамуш подтвердил, что остаётся в ПСЖ

сегодня, 09:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш прокомментировал свой успешный выход на замену в матче Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 по пенальти).

Игрок появился на поле на 77-й минуте, заменив Дезире Дуэ, а на 90+4-й сравнял счёт, забив гол с передачи Усмана Дембеле. Также форвард реализовал свою попытку в послематчевой серии одиннадцатиметровых.

Нужно было войти в игру и показать, что это ещё не конец. Таков менталитет нашей команды: те, кто выходит на замену, должны выходить и менять ход матча. Мы никогда не сдаёмся.

Я очень счастлив, это замечательный день, с особенным трофеем. Мы не знаем, будем ли мы снова бороться за этот трофей.

Для тех, кто приходит, это первый трофей. Им приятно знать, что мы здесь, чтобы побеждать, а не просто играть.

Также футболист подтвердил, что останется в команде в этом сезоне.

