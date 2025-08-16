Нападающий «Милана» перейдёт в команду из Шотландии

1755334134

сегодня, 11:48

Форвард «Милана» близок к трансферу в «Абердин».

По информации источника, 21-летний игрок совсем скоро прибудет в Шотландию для подписания контракта. Сообщается, что клубы договорились о бесплатном трансфере, но с условием выплаты в 50% миланцам от возможной будущей перепродажи футболиста.

В сезоне-2024/25 Лазетич выступал в аренде у сербского клуба «Бачка Топола», сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что состав «Милана» покинул защитник Витторио Магни.