«Барселона» следит за молодым форвардом «Вильярреала»

1755345343

сегодня, 14:55

Форвард «Вильярреала» интересен «Барселоне».

По информации источника, каталонцам приглянулся 21-летний футболист «жёлтой субмарины». Речи о переходе в это трансферное окно не идёт, но обсуждение с его окружением может начаться уже сейчас, чтобы в будущем игрок сам захотел присоединиться к «Барселоне».

В сезоне-2024/25 он сыграл 4 матча за основной состав «Вильярреала» в Ла Лиге и забил 1 мяч. Но во второй команде («Вильярреал Б») у него 30 матчей, 19 забитых мячей и 6 голевых передач во всех турнирах.