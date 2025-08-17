 
Soccer.ru
Кейн — о Диасе: «Замечательно, что у нас теперь есть этот парень»

сегодня, 15:32
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Харри Кейн после победы во встрече за Суперкубок Германии против «Штутгарта» (2:1) похвалил своего нового одноклубника Луиса Диаса.

Это был отличный матч для нас. Хотя мы могли бы забить ещё несколько голов и облегчить себе задачу в концовке. Что могу сказать про Диаса? Он отличный парень и игрок высочайшего класса. Чувствует опасные моменты и обладает инстинктом завершителя. Команде это понадобится. Замечательно, что он пришёл к нам.

Напомним, что именно забитые мячи Диаса и Кейна принесли «Баварии» победу в этом матче. Ранее Диас в интервью тоже высказался об этой игре.

Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:54
Прямо дуэтом поют! )
Smile26
Smile26 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:41
Ого, какая тонкая отсылка)) не буду уточнять, кто из них кукушка, а кто...
Capral
Capral
сегодня в 15:34, ред.
А это уже, как в басне Крылова...
☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤭🤭🤭
Гость
