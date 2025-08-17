Кейн — о Диасе: «Замечательно, что у нас теперь есть этот парень»

1755433947

сегодня, 15:32

Нападающий «Баварии» после победы во встрече за Суперкубок Германии против «Штутгарта» (2:1) похвалил своего нового одноклубника .

Это был отличный матч для нас. Хотя мы могли бы забить ещё несколько голов и облегчить себе задачу в концовке. Что могу сказать про Диаса? Он отличный парень и игрок высочайшего класса. Чувствует опасные моменты и обладает инстинктом завершителя. Команде это понадобится. Замечательно, что он пришёл к нам.

Напомним, что именно забитые мячи Диаса и Кейна принесли «Баварии» победу в этом матче. Ранее Диас в интервью тоже высказался об этой игре.