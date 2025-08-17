 
Симонс отказал всем другим командам ради перехода в «Челси»

сегодня, 14:58

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс решил перейти в «Челси».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний футболист отказал остальным клубам и сосредоточился на трансфере в состав «синих». В частности, сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что лондонцы уже согласовали его покупку за 60 млн евро.

В сезоне-2024/25 Симонс сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:05
Значит очень стать аристократом)))))))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:02
По быстрее бы уже оформили трансфер.
Но там вроде, как Лейпциг хочет 70 млн.евро, а Челси готов платить 60 млн.
Их тоже можно понять, они сами его покупали за 50 млн.евро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:00
И сядет на лавку Челси. Лучше остаться в Лейпциге.
