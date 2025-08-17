Симонс отказал всем другим командам ради перехода в «Челси»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс решил перейти в «Челси».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний футболист отказал остальным клубам и сосредоточился на трансфере в состав «синих». В частности, сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».
Ранее стало известно, что лондонцы уже согласовали его покупку за 60 млн евро.
В сезоне-2024/25 Симонс сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.
Но там вроде, как Лейпциг хочет 70 млн.евро, а Челси готов платить 60 млн.
Их тоже можно понять, они сами его покупали за 50 млн.евро.
