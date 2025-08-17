Симонс отказал всем другим командам ради перехода в «Челси»

1755431882

сегодня, 14:58

Полузащитник «РБ Лейпциг» решил перейти в «Челси».

По информации инсайдера , 22-летний футболист отказал остальным клубам и сосредоточился на трансфере в состав «синих». В частности, сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что лондонцы уже согласовали его покупку за 60 млн евро.

В сезоне-2024/25 Симонс сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.