ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

вчера, 12:24

В день 71-летия известного российского специалиста Валерия Газзаева ЦСКА поздравил своего экс-тренера, под руководством которого «армейцы» добились больших успехов.

В качестве тренера специалист четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с «Аланией» и три — с ЦСКА). С «армейцами» четыре раза побеждал в Кубке страны, два раза — в Суперкубке России, также выигрывал Кубок УЕФА. С киевским «Динамо» становился обладателем Суперкубка Украины.

oFANATo
oFANATo
вчера в 23:07
Поздравляем с днем рождения обладателя Кубка УЕФА, многократного победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка России!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 21:42
Присоединяюсь к поздравлению. С днём рождения Валерий Газзаев!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Гаврилова никто не звал в Спартак, ему посоветовал перейти к Бескову, тогдашний тренер Динамо А.А.Севидов, который не видел места Гаврилову в Динамо, а в старте, предпочтение отдавал Максименкову. Газзаев футболист из Динамо не уходил, его отчислил новый тренер команды Э.Малофеев, который делал ставку на молодежь, а как тренер, ушел первый раз после Франкфурта...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31
Так может и Бесков позвал с собой Гаврилова. А почему динамовец Газзаев вообще покинул ДМ? Если знаешь, поделись.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну знаешь, Володя, есть много способов переманить футболистов. Всей правды мы не знаем, но уверен: не позови их с собой Газзаев, они остались бы в Динамо...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15
"... Он, прекрасно понимая, что забирает с собой ведущих игроков, тем не менее не обратил на это внимание..."
-------------------
Что значит "забирает"? Не захотели бы - не забрал. У тебя интересно получается: Гаврилов САМ изъявил желание, а Гусева и Шембереса Газзаев увёл вопреки их воли. А как они сопротивлялись, как сопротивлялись!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:10
А мне был интересен ЦСКА О.В.Долматова, в котором не было ни одного наёмника, а футбол был такой, что до сих пор восхищаюсь!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:03
Ну не хватало, чтоб он еще негатив на Динамо выливал. Если да- то скорее наоборот...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:01
Привет, Володя!!!
Нет, это не другое. Когда Бесков перешел в Спартак, он не увел с собой ведущих игроков Динамо. Павленко никогда не был игроком основы, а Гаврилов, сам изъявил желание перейти в Спартак, потому что он не мог сыграться с другим, не менее фантастическим распасовщиком А.Максименковым. Но когда Бесков, феерично поднимал Спартак, а его родной клуб стремительно катился вниз, тогда, да, были претензии к Бескову и не только у меня, но и у всех болельщиков Динамо...
А с Газзаевым история другая. Он, прекрасно понимая, что забирает с собой ведущих игроков, тем не менее не обратил на это внимание. Так за что его уважать- за 0:6 от Айнтрахта?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:15
А мне кажется наоборот...
Я вот например не знаю причину заставившую его сменить клубную прописку....и то что у него нет высказанного негатива в адрес Динамо делает ему честь...
Ну а увод игроков....обычная практика....обожаемый вами Карпин разве так не поступает??

С Днём Рождения, единственный отечественный тренер взявший еврокубок в послесоветский период!!!
Просто был в восторге от того ЦСКА...от этого и сейчас уважительно отношусь к этому клубу....
Жаль....не вернуть уже две вещи....о которых часто вспоминаю......
Рисовую изумительную запеканку политую киселём в детском саду.....и время проведённое у телевизора глядя на игру Корвалью в том сезоне....))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:15
Виктор, привет! А Бескова, перешедшего из ДМ в СпаМ, уважаешь? Или это другое?
Capral
Capral
вчера в 12:36
А я, Газзаева поздравлять не буду. Игроком он стал- исключительно в Динамо и всегда мечтал играть в нашем Великом Клубе. Но за всё время, я никогда не слышал от него ничего о Динамо- ни хорошего, ни плохого- полное равнодушие... Да и сейчас, Газзаев позиционирует себя, больше армейцем, чем динамовцем. А после того, как он, перейдя в ЦСКА увёл с собой ведущих игроков Динамо Гусева и Шембераса, я окончательно потерял к нему уважение.
tu2bzhb4yxrf
tu2bzhb4yxrf
вчера в 12:27
Слишком рано он закончил тренировать.
