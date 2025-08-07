ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 71-летием

В день 71-летия известного российского специалиста Валерия Газзаева ЦСКА поздравил своего экс-тренера, под руководством которого «армейцы» добились больших успехов.
В качестве тренера специалист четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с «Аланией» и три — с ЦСКА). С «армейцами» четыре раза побеждал в Кубке страны, два раза — в Суперкубке России, также выигрывал Кубок УЕФА. С киевским «Динамо» становился обладателем Суперкубка Украины.
Я вот например не знаю причину заставившую его сменить клубную прописку....и то что у него нет высказанного негатива в адрес Динамо делает ему честь...
Ну а увод игроков....обычная практика....обожаемый вами Карпин разве так не поступает??
С Днём Рождения, единственный отечественный тренер взявший еврокубок в послесоветский период!!!
Просто был в восторге от того ЦСКА...от этого и сейчас уважительно отношусь к этому клубу....
Жаль....не вернуть уже две вещи....о которых часто вспоминаю......
Рисовую изумительную запеканку политую киселём в детском саду.....и время проведённое у телевизора глядя на игру Корвалью в том сезоне....))
Я вот например не знаю причину заставившую его сменить клубную прописку....и то что у него нет высказанного негатива в адрес Динамо делает ему честь...
Ну а увод игроков....обычная практика....обожаемый вами Карпин разве так не поступает??
С Днём Рождения, единственный отечественный тренер взявший еврокубок в послесоветский период!!!
Просто был в восторге от того ЦСКА...от этого и сейчас уважительно отношусь к этому клубу....
Жаль....не вернуть уже две вещи....о которых часто вспоминаю......
Рисовую изумительную запеканку политую киселём в детском саду.....и время проведённое у телевизора глядя на игру Корвалью в том сезоне....))
Нет, это не другое. Когда Бесков перешел в Спартак, он не увел с собой ведущих игроков Динамо. Павленко никогда не был игроком основы, а Гаврилов, сам изъявил желание перейти в Спартак, потому что он не мог сыграться с другим, не менее фантастическим распасовщиком А.Максименковым. Но когда Бесков, феерично поднимал Спартак, а его родной клуб стремительно катился вниз, тогда, да, были претензии к Бескову и не только у меня, но и у всех болельщиков Динамо...
А с Газзаевым история другая. Он, прекрасно понимая, что забирает с собой ведущих игроков, тем не менее не обратил на это внимание. Так за что его уважать- за 0:6 от Айнтрахта?
Нет, это не другое. Когда Бесков перешел в Спартак, он не увел с собой ведущих игроков Динамо. Павленко никогда не был игроком основы, а Гаврилов, сам изъявил желание перейти в Спартак, потому что он не мог сыграться с другим, не менее фантастическим распасовщиком А.Максименковым. Но когда Бесков, феерично поднимал Спартак, а его родной клуб стремительно катился вниз, тогда, да, были претензии к Бескову и не только у меня, но и у всех болельщиков Динамо...
А с Газзаевым история другая. Он, прекрасно понимая, что забирает с собой ведущих игроков, тем не менее не обратил на это внимание. Так за что его уважать- за 0:6 от Айнтрахта?