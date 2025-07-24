«Балтика» подарила Олегу Газманову именную футболку

Генеральный директор «Балтики» рассказал источнику о встрече представителей клуба с народным артистом России Олегом Газмановым в день рождения певца.

Ранее команда подарила Газманову именную футболку. Певец родился в городе Гусеве Калининградской области, а его песня «Балтийский берег» считается неофициальным гимном калининградских футбольных болельщиков.

На самом деле, это была неподготовленная случайность. У него вчера (22 июля — прим. Metaratings.ru) день рождения был, и он каждый год даёт концерт в своём родном городе — в Калининграде. Только вчера об этом узнали, сделали заранее футболку. Очень сложными путями на него выходили. Оказалось, что он очень приятный, открытый человек, болеет за «Балтику», очень обрадовался футболке и сказал, что будет за нас переживать, пожелал нам удачи.

Все мы, наверное, выросли на его песнях. По радио часто их слушаю. Знаю, что в раздевалке часто звучит песня «Балтийский берег».