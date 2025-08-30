 
Вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо перешёл в «Челси»

вчера, 20:41

«Челси» объявил о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Аргентинец подписал с лондонским клубом контракт до 2032 года.

Футболист выступал за МЮ с 2020-го, перейдя в академию клуба из мадридского «Атлетико». За первую команду манкунианцев выступал с 2022-го, проведя в общей сложности в её составе 144 матча и забив 26 голов.

Брулин
Брулин
сегодня в 08:18
Неплохое вложение следующим летом если заиграет ( а шансов на это не мало ) будет стоить в два раза дороже , а может и больше. Главный вопрос почему МЮ не отдал его в аренду что бы поднять цену и продать подороже.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ну я имел ввиду трансферы во все стороны: Челси нас в свое время хорошо выручили с Матой и Матичем. Да и в целом трансферная история между клубами хорошая.

Ну и хорошо, что Гарначо купили именно Челси. Заиграет Сашка - порадуюсь за Челси. Не заиграет - они по старой схеме продадут Гарначо в Арсенал на 5-10 миллионов дороже, чем купили)
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:05
Для Челси хорошая сделка, для мю нет
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:48
В очередной раз? В смысле - Санчо, но Челси его не выкупил и даже уплатил за это неустойку! Других что-то не припоминаю, вот из Челси в МЮ сколько угодно.
По Гарначо полностью согласен, может в Челси ему будет комфортнее, но контракт сразу на 7 лет - это что-то! Может, Мареска увидел в нем нечто?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:29
Как считаете, сколь высоки шансы что у Алехандро значительно лучше пойдёт в составе пенсионеров?
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:02
Скатертью дорогоа! Наконец-то МЮ избавился от этого недоразумения!

Челси - огромное спасибо! В очередной раз выручили МЮ.

Искренне желаю Аристократам удачи! Просто как человек, который каждую неделю на протяжении трех лет наблюдал за игрой Гарначо скажу откровенно, что когда Сашка будет на поле - только удача поможет набрать очки
kovalev-barin
kovalev-barin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:59
А чего Фернандешу плакать после того, как он увидит Гарначо на лавке?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:39
Зато будет играть в ЛЧ,в отличии от Фернандеша. Ахахах! У того морда ещё будет плаксивее,когда увидит блондина по тв.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:51
неоднозначный как по мне трансфер! да и срок до 2032 года слишком
Nifan
Nifan
вчера в 20:48
Интересное подписание.
Гарначо молод, ему еще можно дать "огранку". Я как понимаю это игрок под Мареску.
За его игрой в МЮ не следил но в фан сообществе почему то многие были против.
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 20:43
топ трансфер.фланги челси будут просто разрывать.жалко,делам травмировался
