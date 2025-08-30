Вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо перешёл в «Челси»

«Челси» объявил о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Аргентинец подписал с лондонским клубом контракт до 2032 года.
Футболист выступал за МЮ с 2020-го, перейдя в академию клуба из мадридского «Атлетико». За первую команду манкунианцев выступал с 2022-го, проведя в общей сложности в её составе 144 матча и забив 26 голов.
Гарначо молод, ему еще можно дать "огранку". Я как понимаю это игрок под Мареску.
За его игрой в МЮ не следил но в фан сообществе почему то многие были против.
Челси - огромное спасибо! В очередной раз выручили МЮ.
Искренне желаю Аристократам удачи! Просто как человек, который каждую неделю на протяжении трех лет наблюдал за игрой Гарначо скажу откровенно, что когда Сашка будет на поле - только удача поможет набрать очки
