Хет-трик Невеша помог ПСЖ обыграть «Тулузу». В матче девять голов

сегодня, 00:07

«Тулуза» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура чемпионата Франции (3:6).

На 7-й минуте парижская команда вышла вперёд усилиями Жоау Невеша. Удвоил преимущество чемпионов страны Брэдли Баркола на 9-й. На 14-й Невеш сделал дубль. На 31-й Усман Дембеле реализовал пенальти. Хозяева поля сократили отставание в счёте на 37-й усилиями Чарли Крэссуэла. На 45+8-й пенальти не реализовал Кристиан Кассерес. На 50-й Дембеле снова забил с одиннадцатиметрового. На 78-й Невеш забил свой третий мяч в игре. Второй гол «фиолетовых» провёл Янн Гбохо на 89-й, третий — Алексис Восса на 90+1-й.