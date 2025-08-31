 
Хет-трик Невеша помог ПСЖ обыграть «Тулузу». В матче девять голов

сегодня, 00:07
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза3 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Тулуза» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура чемпионата Франции (3:6).

На 7-й минуте парижская команда вышла вперёд усилиями Жоау Невеша. Удвоил преимущество чемпионов страны Брэдли Баркола на 9-й. На 14-й Невеш сделал дубль. На 31-й Усман Дембеле реализовал пенальти. Хозяева поля сократили отставание в счёте на 37-й усилиями Чарли Крэссуэла. На 45+8-й пенальти не реализовал Кристиан Кассерес. На 50-й Дембеле снова забил с одиннадцатиметрового. На 78-й Невеш забил свой третий мяч в игре. Второй гол «фиолетовых» провёл Янн Гбохо на 89-й, третий — Алексис Восса на 90+1-й.

«Тулуза» занимает 6-е место в Лиге 1 (6 очков). ПСЖ возглавляет турнирную таблицу (девять баллов).

hate.
hate.
сегодня в 12:58
Вы голы Невеша посмотрите) тип такое вычудил)
fifa77707
fifa77707
сегодня в 08:53, ред.
кто считает лигу 1 слабым чемпионатом , тот должен смотреть только РПЛ , а что касается ПСЖ то конечно без травмированного Кварацхелии лоска в нападении не хватает , готовят его к играм в лч , вот там мы и увидим настоящий ПСЖ
2dt59sms6ekk
2dt59sms6ekk
сегодня в 07:46
От ПСЖ такого счета всегда можно ожидать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:23
Под конец парижане расслабились. Раньше финального свистка ушли в раздевалку...
adekvat
adekvat
сегодня в 06:32
Теннисный счет. Сафонов мячи подовал.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:28
Спасибо, взаимно!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
На самом деле здесь есть 5-6 очень интересных участников . Вы , разумеется, в том числе. Приятно почитать интересные и острые комменты))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ваши пять копеек больше стоят, чем чей-то рубль, можете мне поверить.)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:14
Да, вот решил свои пять копеек вставить)), да и тот аякс приятно вспомнить))
Sergo81
Sergo81 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:13
Так и раньше и ЛЧ была и международные матчи. Всё-таки дело в другом, на мой взгляд. Псж вовремя отошёл от линии приглашения звёзд, которые тянули одеяло на себя и тем самым ослабляли командную игру. Мбаппе, Месси, Неймар …
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
Рад Приветствовать!!!
Охотно верю. Вы как всегда точен, до невозможности.))) Это приятно радует и удивляет, в хорошем смысле слова разумеется!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:08
Приветствую Вас! На мой взгляд секрет таких команд в том, что сейчас французские футболисты сильнейшие в мире( 3-4 топа в псж) и состав на миллиард евро примерно. Тоже топы. Как, например, в 94-96 аякс был непобедим в Европе, при средненьком чемпе Голландии. Та же история. Потом вся та банда разошлась по реалам, Ювентусам, миланам
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну, вобщем да. Но обычно считается, что в сильном чемпионате, как правило, команды лучше подготовлены к международным ответственным играм.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:43
Мне кажется раньше они из-за слабой лиги теряли форму, расслаблено играли в лиге 1, и не могли до конца выложится в ЛЧ. Сейчас же, даже если вообще нет Лиги 1, есть много матчей в ЛЧ, международные матчи, остальные клубы в износе, потому что во многих матчах надо играть по полной, а ПСЖ в комфорте, ротацию делают, в пол силы играют, все равно никто не догонит. Кажется нынешние условия максимально комфортны Парижанам.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:35
Судья спас ,а так ничейка могла быть.Мотю в основу
AKH
AKH ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
А кому нужна Бундеслига? Там та же картина. А Ла Лига, там всего два варианта. Так что смотрите Рома Кальяри и Лидс Ньюксл и радуйтесь. Кто мешает? Чего ругать чемпионат, который вам не интересен. Это же глупо. Я тоже могу сидеть и каждый тур гнобить РПЛ например, где играют одни дуболомы. Но зачем? Я не понимаю.. Не нравится смотрите чтот нравится.. Задолбали уже😀😀😀. Вы хоть голы Невеша посмотрите сперва.. Ругать каждый горазд..

Чтл касается тго уому нужен этот топ 5 чемпионат в миое так он нужен миллионам любителям французского футбола. И уж извините из за вас его никто не отменит сколько бы вы тут не писали😀😀😀. Смритесь.
Capral
Capral
сегодня в 00:11
А шо, дешевку уже не ставят в стартовый состав?
Но ваще, кому нужен такой чемпионат? Поразительно другое: вот в таком, идиотском чемпионате, существует команда, способная громить в ЛЧ конкурентов и выигрывать ЛЧ. Невероятно.
