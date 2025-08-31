Хет-трик Невеша помог ПСЖ обыграть «Тулузу». В матче девять голов

«Тулуза» потерпела поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура чемпионата Франции (3:6).
На 7-й минуте парижская команда вышла вперёд усилиями Жоау Невеша. Удвоил преимущество чемпионов страны Брэдли Баркола на 9-й. На 14-й Невеш сделал дубль. На 31-й Усман Дембеле реализовал пенальти. Хозяева поля сократили отставание в счёте на 37-й усилиями Чарли Крэссуэла. На 45+8-й пенальти не реализовал Кристиан Кассерес. На 50-й Дембеле снова забил с одиннадцатиметрового. На 78-й Невеш забил свой третий мяч в игре. Второй гол «фиолетовых» провёл Янн Гбохо на 89-й, третий — Алексис Восса на 90+1-й.
«Тулуза» занимает 6-е место в Лиге 1 (6 очков). ПСЖ возглавляет турнирную таблицу (девять баллов).
Охотно верю. Вы как всегда точен, до невозможности.))) Это приятно радует и удивляет, в хорошем смысле слова разумеется!!!
Чтл касается тго уому нужен этот топ 5 чемпионат в миое так он нужен миллионам любителям французского футбола. И уж извините из за вас его никто не отменит сколько бы вы тут не писали😀😀😀. Смритесь.
Но ваще, кому нужен такой чемпионат? Поразительно другое: вот в таком, идиотском чемпионате, существует команда, способная громить в ЛЧ конкурентов и выигрывать ЛЧ. Невероятно.
