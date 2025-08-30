Гол Барко в добавленное время помог «Спартаку» победить «Сочи»

1756575091

вчера, 20:31

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).

На 16-й минуте московский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Эсекьель Барко. Гости отыгрались на 42-й — забитым мячом отличился Дмитрий Васильев. На 90+7-й Барко забил ещё один гол с одиннадцатиметрового.

«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России (11 очков). «Сочи» идёт 16-м (один балл).