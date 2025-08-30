Гол Барко в добавленное время помог «Спартаку» победить «Сочи»

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).
На 16-й минуте московский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Эсекьель Барко. Гости отыгрались на 42-й — забитым мячом отличился Дмитрий Васильев. На 90+7-й Барко забил ещё один гол с одиннадцатиметрового.
«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России (11 очков). «Сочи» идёт 16-м (один балл).
Очередной судейский цирк просто. Это не футбол, а клоунада!
Не хочу сказать, что Сочи был лучше, но южане точно были не хуже. Я очень желаю вылета этой команды, т.к. она заняла незаслуженно место Черноморца, но нельзя же так откровенно тянуть за уши москвичей.
Теперь обобщу: смотрел дворовый футбол, не уровня РПЛ; победу одержали судьи.
P.S.: высказал мнение, как нейтральный болельщик - не претендую на одобрение всеми.
По поводу отменённой кк Умярову, то все по делу, не было продавливания и игрок Спартака подогнул ноги, поэтому абитр обязан был ее отменить.
Пенальти на Заболотном на усмотрение арбитра.
