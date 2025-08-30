 
Гол Барко в добавленное время помог «Спартаку» победить «Сочи»

вчера, 20:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).

На 16-й минуте московский клуб вышел вперёд — пенальти реализовал Эсекьель Барко. Гости отыгрались на 42-й — забитым мячом отличился Дмитрий Васильев. На 90+7-й Барко забил ещё один гол с одиннадцатиметрового.

«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России (11 очков). «Сочи» идёт 16-м (один балл).

se7b9uuphsv8
se7b9uuphsv8
сегодня в 12:19, ред.
За игрой Заболотного я внимательно стал наблюдать,когда он перешёл в ЦСКА.А до этого мало обращал внимания,ну "топор и топор"!А уже играя в ЦСКА я не мог понять,почему Антон так часто падает,даже при малейшем контакте с соперником.Затем он перешёл в Химки, картина таже!И теперь это ярко проявляется в Спартаке.Малейший контакт и этот тип уже на газоне!А,вчера с Сочи в штрафной площадке он почувствовал за спиной защитника и тут же стал валиться на газон ,а сочинец просто упал на него сверху.И судьи это "проглотили",хотя с одного повтора видно,что Заболотный начинает падать первый...!!!
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:02
Олег, спасибо за откровенность!
Брулин
Брулин
сегодня в 08:16
Давайте так. Если бы в центре поля такое было, все согласны, что судья дал бы фол? Все.
А что в штрафной другие правила?

Вот и все. Судья не дал бы пенальти не меньше разговоров было бы.

Все обсуждают судью, а ни у кого не возникает вопросов к защитнику, что он вольной борьбой на 94 минуте во вратарской занимается))
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:06
Привет Володя!

Ты сомневаешься в моем аудите?))

Ответ был бы таков:
- Судья НЕГОДЯЙ!)
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Олег, утро доброе! И что бы ты сказал про такие пенальти в пользу Зенита или ЦСКА. Тодько ЧЕСТНО.
halfbeek
halfbeek ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:00
    iBragim2102
    iBragim2102
    сегодня в 01:07
    матч 2 х дворовых команд, и судья им подстать,после этой игры палкой надо Станка гнать
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
    сегодня в 00:23
    Ей Богу... Ну даже не смешно. Кому такая"ПОБЕДА" нужна? Позорище судейское! И без обид
    Anchutka
    Anchutka ответ Александр Апалько (раскрыть)
    вчера в 23:54
    Особенно первый)
    Capral
    Capral
    вчера в 23:24, ред.
    Яша.

    Прочти свой комментарий, от сегодня 21:25, где ты пишешь, что пенальти можно было не ставить. А потом, прочти свой пост, от сегодня 22:24.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 23:17, ред.
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 23:05
      Защебетали эксперты с раскладушек!


      Да пеналь чистейший был!

      Вы хотите сказать, играй кони или Зенит пенку в их пользу не поставили?))

      То то и оно - как пить дать поставили!
      Сп62
      Сп62 ответ gcath98gzm9p (раскрыть)
      вчера в 22:57
      Почитай отзывы судей профессионалов, а не экспертов любителей.
      gcath98gzm9p
      gcath98gzm9p
      вчера в 22:50
      Гол подарил судья, при чем здесь Барко.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ d1metras (раскрыть)
      вчера в 22:25
      Грустно от игры Спартака, а победа она для команды, не для нас
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 22:24
      Т. е нейтральный болельщик не видел как завалили борцовски Заболотного? или так можно играть в штрафной когда навес был именно на него? или очень хотелось ничьи?
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 22:22
      Агония "Спартака" продолжается.
      d1metras
      d1metras
      вчера в 22:16
      Победа от которой грустно..
      Evilhuman
      Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 22:09
      Привет, что есть, то есть))
      derrik2000
      derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:40, ред.
      Никто никого не засудил. Пенальти справедливые, но, вот, сама "ИГРА" - ... (( В прочем, об "игре" я уже писал.
      SpaM-10
      SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:40
      Футбол это всё-таки не борьба. Сегодня и в Питере в прошлом туре были чистейшие пенальти. Есть легковесные касания, за которые не должны ставить, но здесь не они. И главное мяч был в этой зоне.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:40, ред.
      Сочи ошибались в своей штрафной потому что были под давлением Спартака...других вариантов нет...пишите что хотите...счет на табло...Спартак с заслуженной победой....
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 21:38, ред.
      Вот она РПЛ, - футбольная помойка Планеты. Люди в мире обсуждают Игру, а у нас - отступ, наступ, накладки..., скоро и до прокладок с памперсами дойдёт. ( facepalm )
      Gorasul
      Gorasul
      вчера в 21:37
      Удивляет радость тупого борова, как-будто в победе есть хоть на грамм его заслуга... Здесь заслуга денег Лукойла!
      SpaM-10
      SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:37
      Те кого счиатаю адекватными, такого же мнения.
      Александр Апалько
      Александр Апалько ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 21:37
      Победа, конечно, не такая, какую хотелось бы видеть. Но с пенальти не соглашусь. Пенальти оба чистейшие.
      cska1948
      cska1948 ответ SpaM-10 (раскрыть)
      вчера в 21:36
      Сегодня, после этой игры, среди болельщиков Спартака, по вашим меркам, тоже много неадекватных болельщиков.
      SpaM-10
      SpaM-10 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 21:34
      Так только считают болелы коней, зенитушки, бычков и т.д., которые адекватностью не отличаются.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:33, ред.
      Если отбросить все эмоции комментаторов, то заключение такое. Спартак на победу не наиграл. Победу принесли ему сочинцы, которые нарушали правила в своейрафной, когда не было никакой опасности для ворот. Пенальти поставлены справедливо и пенять за них Сочи должны только на себя. Штрафная есть штрафная и, если мяч летит в сторону игрока, которого валят на землю, то при чём судья?
      cska1948
      cska1948 ответ SpaM-10 (раскрыть)
      вчера в 21:33
      Реальность этого матча состоит в том, что Сочи беспощадно ЗАСУДИЛИ!
