«Атлетико» не смог одолеть «Алавес» во встрече Ла Лиги

вчера, 20:04
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 3-го тура Ла Лиги (1:1).

На 7-й минуте мадридская команда вышла вперёд усилиями Джулиано Симеоне. На 13-й Карлос Висенте сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Алавес» занимает 10-е место в чемпионате Испании (4 очка). «Атлетико» идёт 14-м (два балла).

fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:24
Время Симеоне уже прошло даже не вчера а позавчера , клуб тратит огромные деньги на игроков , имеют сильный состав ,а играют сами знаете как , нужен современный тренер который будет играть в атаку и прессинг , хватит уже играть от обороны
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:37
Атм всегда третий, в ЛЧ давно далеко не заходят. Может пора поменять тренера? Думаю, кого бы они не поставили там, на 3-4 позиции матрасы точно будут. Тогда какой смысл держать Симеоне, самого высокого оплачиваемого тренера в Европе? Тот результат, который он показывает, сделает любой тренер и за 3-4 млн $.
kex6vjbrgme8
kex6vjbrgme8
вчера в 22:09
Атлетико со старта растерял очки, тем самым сбросил с себя полномочия борца за медали
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:31
Пора менять тренера!
Симеоне уже ничего не даст Атлетико Мадрид!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
у Альвареса ровно один день чтобы свалить из Мадрида.
112910415
112910415
вчера в 20:44
Буксуют, Буксуют...
Вещий
Вещий
вчера в 20:33
Только не вздумайте менять Симеоне!!!! У него не было достаточно времени у руля Атлетико! Подождите чуть-чуть и он покажет результат.....

Ну а кроме шуток...может настало время поменять Симеоне... и ведь не уходит и не увольняют... хотя смысл ему самому уходить? Такое чувство что руководству АМ вообще ничего не нужно и их все устраивает и так. Уже какой год АМ играет донно. Они сами сделали его самым высокооплачиваемым, хотя особых предпосылок для этого не было. Поэтому на его месте можно реально не парится. От тебя ничего не хотят свыше, ты получаешь кучу денег, а про чувство личного достоинства… За такие деньги можно и забыть ....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:10, ред.
В начале матча ничью расписали и увсё...)
Гость
