«Атлетико» не смог одолеть «Алавес» во встрече Ла Лиги

«Алавес» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 3-го тура Ла Лиги (1:1).
На 7-й минуте мадридская команда вышла вперёд усилиями Джулиано Симеоне. На 13-й Карлос Висенте сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Алавес» занимает 10-е место в чемпионате Испании (4 очка). «Атлетико» идёт 14-м (два балла).
Ну а кроме шуток...может настало время поменять Симеоне... и ведь не уходит и не увольняют... хотя смысл ему самому уходить? Такое чувство что руководству АМ вообще ничего не нужно и их все устраивает и так. Уже какой год АМ играет донно. Они сами сделали его самым высокооплачиваемым, хотя особых предпосылок для этого не было. Поэтому на его месте можно реально не парится. От тебя ничего не хотят свыше, ты получаешь кучу денег, а про чувство личного достоинства… За такие деньги можно и забыть ....
Ну а кроме шуток...может настало время поменять Симеоне... и ведь не уходит и не увольняют... хотя смысл ему самому уходить? Такое чувство что руководству АМ вообще ничего не нужно и их все устраивает и так. Уже какой год АМ играет донно. Они сами сделали его самым высокооплачиваемым, хотя особых предпосылок для этого не было. Поэтому на его месте можно реально не парится. От тебя ничего не хотят свыше, ты получаешь кучу денег, а про чувство личного достоинства… За такие деньги можно и забыть ....