«Реал» взял верх над «Мальоркой»

сегодня, 00:30
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 3-го тура Ла Лиги (2:1).

На 18-й минуте команда гостей открыла счёт — забитым мячом отличился Ведат Мурики. Мадридцы отыгрались на 37-й, автором гола стал Арда Гюлер. Второй мяч в составе хозяев поля провёл Винисиус Жуниор на 38-й.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании (9 очков). «Мальорка» идёт 18-й (один балл).

Palex
Palex ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 13:13
Ну если они, то тогда да🤣
jRest
jRest ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:45
Это не я записал - Всемирная Организация Здравоохранения. У них молодость проходит и наступает старость после сорока пяти. 😏
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 12:06
И ещё, ты много раз мнения известных тренеров не во что не ставил. А мне тычешь словами Анчи. А что он должен был сказать? Что Дида плохой вратварь? Он как грамотный тренер будет о своем игроке всегда говорить только хорошее.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 11:15
В игре Ямаля, ты вытащил все соринки. А когда Винисиус пришёл в Реал и творил дичь, что даже Бензема в матче сказал, что бы партнеры ему мяч не давали. Об этом ничего. Зато всё, что касается Ямаля, не смог устоять и в каждой теме оставил след. То же самое про Роналду и Месси.
Palex
Palex ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 11:14
Почитал вашу переписку с Капралом....а не рано ли вы себя в старики записали? С учётом того, что были маленькими, на пике Лобановского 😀🫣
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 11:10
Да обезьяна с гранатой, т.к. я видел столько матчей Милана, солько ты не видел. Вратарь, который привозил на ровном месте. Ну, это в принципе логично, учитывая африканские гены. И тем не менее я ему благодарен за всё.
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 11:08
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:08
    Обезьяна с гранатой, которого Великий тренер назвал одним из лучших мировых вратарей?! И ты хочешь, чтобы после этого я с тобой беседовал?!
    Честь имею и больше не задерживаю.
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 11:05
    Я привел аргументы почему Интер был фаворитом. Но я не могу быть в курсе в каком психологическом состоянии находится команда перед игрой. А она была раздвлена уходом Инзаги. Тому было пох.. на итог уже.
    По Захаряну я сказал свои аргументы. И мне без разницы сколько российских игроков не заиграют.
    Дида всегда был слабым звеном в обороне Милана. Обезьяна с гранатой.
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:02
    Ага, особенно ты обосновал Реал, Захаряна, который с койки больничной не слазит и Диду- это ваще шедевр!!!!!!!
    Ну а фаворит Интер- это нечто!!! Команда, которая со страшным скрипом прошла обескровленную Баварию с неопытным Компани, и которая в полуфинале получила ШЕСТЬ мячей от Барсы, АПРИОРИ не могла быть фаворитом в финале против Монcтра ПСЖ!!!!!!!
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 11:00
    Так же как вчера в теме про Спартак. Не знать про трактовки, что без продавливания кк не показывается. Ну да!!!
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 10:59
    Со своих начни. Их ещё больше.
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:58
    Короче, мне не о чем с тобой разговаривать. На этом всё. Пересмотри еще раз все свои перлы и успокойся...
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 10:58
    Я тебе всё обосновал. Это ты мне в ответ не смог ничего противопоставить.
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:57
    Ну твой взгляд, мне давно известен- начиная от Захаряна и заканчивая Дидой, Джудом-9:15, Реалом сб.мира, фаворитом Интером, Марадоной так себе игроком и многое другое...
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 10:56
    Пирло более мобильный игрок, чем Модрич? Как можно было это заявить???
    SpaM-10
    SpaM-10
    сегодня в 10:54
      Capral
      Capral
      сегодня в 10:41
      Я в курсе, больше, чем ты думаешь, и футбол Анчелотти отлично помню. Поэтому не беру с пустого места, как некоторые, которые только и умеют красивыми фразами обходиться, а по существу никакой конкретики... Да еще и Диду называют не топовым вратарем, несмотря на то, что сам Анчи признал его мировую известность.
      Кому-то надо годами изучать футбол и все-равно не в дугу, а кому-то и беглого взгляда хватает, чтобы оценить игру и работу тренера. А футбол Алонсо ясен и понятен еще по Байеру. Его не надо изучать, его футбол прост до неприличия, независимо от проблем в центре поля или в обороне... Если футбол тренера строится только на прессинге и на интенсивности, то такой футбол легко читается соперником, но когда в клубе, уровня и авторитета Реала надо придумывать, что нибудь изысканное и утонченное, вот тут то и начинаются проблемы... Это не примитивный Байер гонять по полю, с упрощенной системой, в Реале мысль нужна, и желательно глубокая...
      Grizly88
      Grizly88
      сегодня в 09:52
      Реал слаб а с Алонсо они никогда не выиграют лч ищите нового тренера
      SpaM-10
      SpaM-10
      сегодня в 09:49
      Человек даже не в курсе сколько строился тот Реал, который брал ЛЧ за ЛЧ. Думает, что папа Карло пришёл и Реал заиграл, а потом по накатанной выигрывал Зидан и снова вернувшийся Анчи. Там игроки годами на пик выходили. Команда дальше 1/8 в ЛЧ не могла пройти.
      А сейча с разрушенным интеллектом в центре поля команда прям должна играть. Гюлер, как сказал бы Карпин, это прка непонятно, что такое. Либо он станет новым мозгом Реала, либо придётся искать другого игрока.
      Agamaga005
      Agamaga005
      сегодня в 09:48
      Посмотрел только второй тайм, скучновато играют. Нет напора в игре Алонсо. Новички клуба не соответствуют статусу клуба. Даже лавочник Гюлер стал лучшим игроком матча.
      Capral
      Capral ответ jRest (раскрыть)
      сегодня в 08:53
      Удачи вам, в совершенствовании компьютерных игр! Дело нужное, полезное, особенно, когда нечем заняться.
      А про возраст, вам говорить ещё рано. Это я старик, а у вас молодая жена. Как там, Абдула говорил: "Хороший дом, хорошая жена", ну дальше по тексту...
      jRest
      jRest ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:47
      Я вот к старости лет, стыдно сказать, засел за компьютерные игры. По молодости были другие увлечения и приятели, которые ещё учась в универе, осваивали Спектрум и первые Пентиумы, казались глупцами, бездарно тратящими время.

      А вот теперь, когда уже и на дискотеку неохота, и жену вроде как выбрал, что-то стало тянуть на этот бессмысленный примитивный отдых. Так и хочется вечерком взять в руки бластер и пойти выкашивать полчища инопланетных тварей.

      Поэтому поглупел, наверное. Уже и футбол стал подзабывать, ещё сильнее в нём не разбираться; и в целом с памятью плоховато стало. Даже, если честно, набор слов для рифмы в голове уменьшился. 😁
      Но ничего, вот возьму себя в руки, и выучу правила игры заново, как учит повторно правила движения лишённый прав водитель.
      Capral
      Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
      сегодня в 08:35
      А почему у Спартака, так часты офсайды? Не догадываешься?)))
      Capral
      Capral ответ jRest (раскрыть)
      сегодня в 08:33
      Да зачем вам Спартак?))) Пишите стихи, кто-то же должен публику веселить. Кто-то о футболе говорит, кто-то стихи пишет, а кто-то спутники запускает.
      Я тоже футбол Лобана никогда не любил, больше нравился Спартак Бескова, но стоял и стою на своих позициях, и мнения своего не меняю, в зависимости от обстоятельств.)))
      CCCP1922
      CCCP1922
      сегодня в 08:26
      Почему так часто "вне игры"?
      jRest
      jRest ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 08:26
      Эх, Виктор, да если бы я разбирался в футболе, то тренировал бы сейчас Спартак, или на худой конец Алонсо бы смог подменить. Но рождённый ползать, летать не может. 😏

      А вот про Лобановского обещаю -посмотрю хотя бы нарезки, а то я и правда маленький был, когда великий тренер был на пике. Но наш футбол я не люблю, вот тут правда. Некрасивый он какой-то. Впрочем, в Союзе играли с душой что ли. Ознакомлюсь, в общем, зуб даю, вернее, правую ногу троюродного племянника Мбаппе.
      Capral
      Capral ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 08:14
      А, это ты, который смотрит немецкий футбол 20 лет.
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
      Capral
      Capral ответ jRest (раскрыть)
      сегодня в 08:06, ред.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        сегодня в 07:51
        скромно, натужно я бы сказал со скрипом пока "идёт" Реал....
        Алонсо пока не раскрывает домашних заготовок))
