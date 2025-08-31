«Реал» взял верх над «Мальоркой»

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 3-го тура Ла Лиги (2:1).
На 18-й минуте команда гостей открыла счёт — забитым мячом отличился Ведат Мурики. Мадридцы отыгрались на 37-й, автором гола стал Арда Гюлер. Второй мяч в составе хозяев поля провёл Винисиус Жуниор на 38-й.
«Реал» лидирует в чемпионате Испании (9 очков). «Мальорка» идёт 18-й (один балл).
Честь имею и больше не задерживаю.
По Захаряну я сказал свои аргументы. И мне без разницы сколько российских игроков не заиграют.
Дида всегда был слабым звеном в обороне Милана. Обезьяна с гранатой.
Ну а фаворит Интер- это нечто!!! Команда, которая со страшным скрипом прошла обескровленную Баварию с неопытным Компани, и которая в полуфинале получила ШЕСТЬ мячей от Барсы, АПРИОРИ не могла быть фаворитом в финале против Монcтра ПСЖ!!!!!!!
Кому-то надо годами изучать футбол и все-равно не в дугу, а кому-то и беглого взгляда хватает, чтобы оценить игру и работу тренера. А футбол Алонсо ясен и понятен еще по Байеру. Его не надо изучать, его футбол прост до неприличия, независимо от проблем в центре поля или в обороне... Если футбол тренера строится только на прессинге и на интенсивности, то такой футбол легко читается соперником, но когда в клубе, уровня и авторитета Реала надо придумывать, что нибудь изысканное и утонченное, вот тут то и начинаются проблемы... Это не примитивный Байер гонять по полю, с упрощенной системой, в Реале мысль нужна, и желательно глубокая...
А сейча с разрушенным интеллектом в центре поля команда прям должна играть. Гюлер, как сказал бы Карпин, это прка непонятно, что такое. Либо он станет новым мозгом Реала, либо придётся искать другого игрока.
А про возраст, вам говорить ещё рано. Это я старик, а у вас молодая жена. Как там, Абдула говорил: "Хороший дом, хорошая жена", ну дальше по тексту...
А вот теперь, когда уже и на дискотеку неохота, и жену вроде как выбрал, что-то стало тянуть на этот бессмысленный примитивный отдых. Так и хочется вечерком взять в руки бластер и пойти выкашивать полчища инопланетных тварей.
Поэтому поглупел, наверное. Уже и футбол стал подзабывать, ещё сильнее в нём не разбираться; и в целом с памятью плоховато стало. Даже, если честно, набор слов для рифмы в голове уменьшился. 😁
Но ничего, вот возьму себя в руки, и выучу правила игры заново, как учит повторно правила движения лишённый прав водитель.
Я тоже футбол Лобана никогда не любил, больше нравился Спартак Бескова, но стоял и стою на своих позициях, и мнения своего не меняю, в зависимости от обстоятельств.)))
А вот про Лобановского обещаю -посмотрю хотя бы нарезки, а то я и правда маленький был, когда великий тренер был на пике. Но наш футбол я не люблю, вот тут правда. Некрасивый он какой-то. Впрочем, в Союзе играли с душой что ли. Ознакомлюсь, в общем, зуб даю, вернее, правую ногу троюродного племянника Мбаппе.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Юрий, давно собираюсь вам сказать: беседовать о футболе, интересно с тем, кто футбол понимает, а если человек, при каждой возможности, тут же переводит разговор на Карпина, то это уже называется предвзятость. У вас интересные стихи, но футбол не ваше, не обижайтесь.)))
Кроме всего, вы не последовательны. Сначала, вы говорите, что не любите футбол Лобановского, но уже через месяц утверждаете, что этого не говорили, потому что в силу возраста не видели его футбол.
Я Карпина критикую за многое: и за трансферы, и за неумение правильно использовать Сергеева, и за многое другое, а главное, я, никогда Карпина не идеализировал, но считаю его, одним из лучших российских тренеров.
Что касается Алонсо, то дело не во времени отведённом ему, а в том, что он не знает в какой футбол ему играть...
Он мечится, пытается что нибудь придумать на скорую руку, но получается плохо... Его, как и Личку, спасут только сильные игроки. В его работе нет футбольного шарма, изюминки. Реал ходит по полю пешком, а игроки, часто не знают, что делать и ТД...
Я не знаю, получится у него или нет- время покажет. Пока, признаться, ничего конструктивного в его работе не нахожу, а главное- не вижу тренерской идеи...
В Байере ему было проще- навязал силовой, прессингующий футбол и всё. В Реале надо изобретать другое, интересное, а с этим проблемы...
Алонсо пока не раскрывает домашних заготовок))
