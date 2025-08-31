«Реал» взял верх над «Мальоркой»

1756589435

сегодня, 00:30

«Реал» обыграл «Мальорку» в матче 3-го тура Ла Лиги (2:1).

На 18-й минуте команда гостей открыла счёт — забитым мячом отличился Ведат Мурики. Мадридцы отыгрались на 37-й, автором гола стал Арда Гюлер. Второй мяч в составе хозяев поля провёл Винисиус Жуниор на 38-й.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании (9 очков). «Мальорка» идёт 18-й (один балл).