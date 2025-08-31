«Балтика» одержала гостевую победу над «Акроном»

«Акрон» проиграл «Балтике» в матче 7-го тура РПЛ (0:2).
Счёт в матче был открыт на 2-й минуте, отличился защитник Кевин Андраде. На 41-й минуте Максим Петров удвоил преимущество гостей.
После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (6 очков), «Балтика» находится на 2-й строчке (15 баллов).
И это заметьте безалкогольная!)
На следующий матч, перед игрой, надоть выдать фронтовые по 100 грамм!))
Здесь конечно же сказался хорошо сложившийся старт команды в игре с сильными клубами лиги - дал некую уверенность в психологическом плане . Но нельзя не отметить тренерский штаб(хотя к Андрюхе особого пиетета и не питаю) и естественно самих игроков - стараются. Молодцы!
Хотя по отношению к Балтике надо подходить по формуле выведенной Валерой Карпиным - "Набрать 31 очко и можно выдохнуть". А то видишь ли расхвалился тут...)
