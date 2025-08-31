 
Soccer.ru
«Балтика» одержала гостевую победу над «Акроном»

вчера, 15:28
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Акрон» проиграл «Балтике» в матче 7-го тура РПЛ (0:2).

Счёт в матче был открыт на 2-й минуте, отличился защитник Кевин Андраде. На 41-й минуте Максим Петров удвоил преимущество гостей.

После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (6 очков), «Балтика» находится на 2-й строчке (15 баллов).

gorets004
gorets004
вчера в 22:24
Балтика молодцы.удивляют.
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 20:32
Балтика уже выполнила план закрепиться в РПЛ, и это главное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:33
Не факт, что безалкогольная, но для нашего Болота этот клуб настоящий катализатор.
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:31
Вот так Балтика...!
И это заметьте безалкогольная!)
На следующий матч, перед игрой, надоть выдать фронтовые по 100 грамм!))
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Хорошо идёт Балтика в этом чемпионате. Надолго ли?
Sergey S
Sergey S ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:10
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:52
    Балтика прёт)...обыграет Балтика Зенит в следующем туре?...нет)...
    112910415
    112910415
    вчера в 15:48
    Дзюба не забил...
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 15:40, ред.
    Цыплят по осени считают. Посмотрим где в итоге будет Балтика в конце сезона.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:39
    Ты рад такой победе, над таким соперником?))) Это же ПОЗОР, а не игра, как ваще её можно обсуждать? Играли две команды уровня ФНЛ, кто-то лучше, а кто-то вообще ни о чём...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:32
    Я нашёл команду за которую хочется болеть! Балтика вперёд!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:31
    Балтика хочет стать Лестером, чего ей и желаем
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:29
    Балтийцев с победой . Очередная победа одержана в гостях! Для дебютанта "вышки" клуб выглядит просто шикарно .
    Здесь конечно же сказался хорошо сложившийся старт команды в игре с сильными клубами лиги - дал некую уверенность в психологическом плане . Но нельзя не отметить тренерский штаб(хотя к Андрюхе особого пиетета и не питаю) и естественно самих игроков - стараются. Молодцы!
    Хотя по отношению к Балтике надо подходить по формуле выведенной Валерой Карпиным - "Набрать 31 очко и можно выдохнуть". А то видишь ли расхвалился тут...)
