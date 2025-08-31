«Балтика» одержала гостевую победу над «Акроном»

1756643338

вчера, 15:28

«Акрон» проиграл «Балтике» в матче 7-го тура РПЛ (0:2).

Счёт в матче был открыт на 2-й минуте, отличился защитник Кевин Андраде. На 41-й минуте Максим Петров удвоил преимущество гостей.

После этой игры «Акрон» идет на 12-м месте (6 очков), «Балтика» находится на 2-й строчке (15 баллов).