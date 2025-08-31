 
Soccer.ru
«Урал» уверенно обыграл «Факел» и вышел на первое место

вчера, 16:19
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Урал» выиграл у «Факела» в матче 7-го тура Первой лиги (2:0).

На 66-й минуте поединка счёт открыл Егор Мосин. На 90-й полузащитник сделал дубль.

«Урал» вышел на первое место в Первой лиге (18 очков). «Факел» идёт 2-м (18 баллов).

Источник: soccer.ru
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:23
Урал на данный момент лучший в ФНЛ
Байкал-38
Байкал-38 ответ fg6cpe2uf2k5 (раскрыть)
вчера в 16:31
Скорее всего потому, что ваш конкурент первым набрал 100 очков, а вы его только догнали, но не обогнали.
Другого объяснения лично у меня нет.
Интересно, что скажут админы.
Гость
