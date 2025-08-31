«Урал» уверенно обыграл «Факел» и вышел на первое место

«Урал» выиграл у «Факела» в матче 7-го тура Первой лиги (2:0).
На 66-й минуте поединка счёт открыл Егор Мосин. На 90-й полузащитник сделал дубль.
«Урал» вышел на первое место в Первой лиге (18 очков). «Факел» идёт 2-м (18 баллов).
Другого объяснения лично у меня нет.
Интересно, что скажут админы.
