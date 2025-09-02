 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Астон Вилла» подписала хавбека «Ливерпуля»

вчера, 10:47

«Астон Вилла» подписала контракт с полузащитником «Ливерпуля» Харви Эллиоттом на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Молодой англичанин не получал достаточно игрового времени под руководством тренера Арне Слота.

Эллиотт был признан лучшим игроком турнира в составе сборной Англии на чемпионате Европы U21 летом этого года и выиграл Премьер-лигу в прошлом сезоне с «Ливерпулем».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Вильярреал» усилился игроком сборной Израиля
Вчера, 10:28
Официально«Манчестер Юнайтед» подписал бельгийского вратаря Ламменса
Вчера, 10:01
«Сандерленд» подписал двух игроков «Аякса»
Вчера, 09:57
«Бавария» арендовала Джексона у «Челси»
Вчера, 09:54
Чемпион Англии по футболу Варди пополнил состав новичка Серии A «Кремонезе»
Вчера, 01:12
Официально«Астон Вилла» подписала Санчо и Линделёфа
01 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:33
Мончи снова показал, что он может строить команды, не тратя на это много денег! Так было в Севилье, сейчас это происходит и в Вилле! Вилла подписала всего 5 игроков, но при этом укрепили все линии и игроков взяли не самых слабых! Бизот в воротах, вместо Мартинеса, который всё ТО пытался уйти в МЮ, даже попрощался с болельщиками, а трансфер сорвался. В оборону взяли опытного Линделёфа, в полузащиту купили Санчо и Эллиотта и в нападение взяли молодого и перспективного Гессана!
На счет Харви скажу так, игрок не уровня основы Ливерпуля, но с большим потенциалом, по этой причине, Ливерпуль прописал опцию первоначально выкупа, т.к верят в игрока, но не могут дать ему достаточно игрового времени!
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:41
Желаю Астон Вилле постоянно играть в Лиге Чемпионов!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:14
Это хороший вариант для него средний такой игрок хорошо что Ливерпуль его продали
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:21
Будем считать , что для АВ это усиление , которое клубу сейчас, ох как требуется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:58
Шаг назад... Хотя на лавке у Слота - тоже не вариант.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 