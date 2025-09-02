«Астон Вилла» подписала хавбека «Ливерпуля»

«Астон Вилла» подписала контракт с полузащитником «Ливерпуля» Харви Эллиоттом на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона за 35 миллионов фунтов стерлингов.
Молодой англичанин не получал достаточно игрового времени под руководством тренера Арне Слота.
Эллиотт был признан лучшим игроком турнира в составе сборной Англии на чемпионате Европы U21 летом этого года и выиграл Премьер-лигу в прошлом сезоне с «Ливерпулем».
На счет Харви скажу так, игрок не уровня основы Ливерпуля, но с большим потенциалом, по этой причине, Ливерпуль прописал опцию первоначально выкупа, т.к верят в игрока, но не могут дать ему достаточно игрового времени!
