«Астон Вилла» подписала хавбека «Ливерпуля»

вчера, 10:47

«Астон Вилла» подписала контракт с полузащитником «Ливерпуля» на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Молодой англичанин не получал достаточно игрового времени под руководством тренера Арне Слота.

Эллиотт был признан лучшим игроком турнира в составе сборной Англии на чемпионате Европы U21 летом этого года и выиграл Премьер-лигу в прошлом сезоне с «Ливерпулем».