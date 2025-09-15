  • Поиск
КДК РФС рассмотрит удаление футболиста ЦСКА Гайича в матче с «Ростовом»

вчера, 11:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче Российской премьер-лиги с «Ростовом». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Ростов» выиграл дома у ЦСКА со счетом 1:0. Гайич получил красную карточку на 43-й минуте. На 84-й минуте за второе предупреждение с поля был удален полузащитник армейцев Матеус Алвес.

«Рассмотрим неподобающее поведение ЦСКА — удаление двух футболистов, в том числе удаление Гайича за агрессивное поведение. Гайич приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 19 сентября.

вчера в 12:31
Там только на одном Щетинине надо было ещё половине игроков ЦСКА ЖК раздавать и, как минимум, один пенальти ставить, но Карасёв ожидаемо закосил под слепого
