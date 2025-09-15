КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо»

1757922853

вчера, 10:54

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение главного тренера московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра.

«По этому матчу рассмотрим удаление главного тренера „Спартака“ Станковича из-за нецензурных выражений в адрес главного арбитра. Будет рассмотрено удаление тренера „Спартака“ по вратарей Пьерлуиджи Бривио за выход на поле в конфротационной манере», — сказал Григорьянц.