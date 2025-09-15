  • Поиск
КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Динамо»

вчера, 10:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра.

«По этому матчу рассмотрим удаление главного тренера „Спартака“ Станковича из-за нецензурных выражений в адрес главного арбитра. Будет рассмотрено удаление тренера „Спартака“ по вратарей Пьерлуиджи Бривио за выход на поле в конфротационной манере», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 19 сентября.

Vilar
Vilar
вчера в 21:56
Станкович чистый понторез. Вот если бы его не останавливали, он, что убил бы судью? После окончания карьеры футболиста, ему надо было идти в артисты. Буйство играет правдоподобно, матюки тоже настоящие. Кажется, с помощниками перед игрой договаривается: "Как только я начну материться, начинайте меня держать, я буду махать руками и, с понтом, вырываться". Если коротко: он всё делает, чтобы контракт разорвали и выплатили неустойку. Он понял, надо валить, но лучше, для него, чтобы его выгнали/расторгли контракт.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:43
Какой еще стресс? Элементарная невоспитанность и неуважение к людям. А даже если стресс, то что- надо на людей бросаться?
Сп62
Сп62
вчера в 17:44
Ден таким образом сбрасывает стресс. Можно сказать психо-терапевтический сеанс. Врачи иногда советуют.
8xjdbc9ug9gp
8xjdbc9ug9gp
вчера в 17:28
Истеричку давно уже нужно лечить и лечить серьезно в соответствующих лечебных заведениях.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:09, ред.
Пора эту всю кодлу невоспитанную гнать прям из КДК РФС.. хам и наглец по жизни .
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:47, ред.
Надо бы дисквалификацию ему пожизненную раз у руководства команды нет яиц его выгнать. Но вряд ли КДК нам такую услугу окажет. А для некоторых из Лукойла такое яркое вызывающее поведение борова может быть даже выгодно, для рекламных эффектов то. Здорово когда на бровке команды с логотипом их нефтепродуктов с пеной изо рта сходит с ума некогда знаменитый на всю Европу и титулованный футболист. Черный пиар тоже пиар, а для нефти черный так вообще родной цвет. В конце концов когда начинаешь рассматривать Спартак как рекламный проект Лукойла многое встаёт на свои места, даже надежды болельщиков идут на... известный всем адрес
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 12:32
Пора ему самому, а также руководству клуба, обратить внимание на поведение и внести коррективы.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:29
    Capral
    Capral
    вчера в 12:23, ред.
    Станкович- это не только позор ПЛ, но главным образом- он не имеет право возглавлять Величайший советский Клуб. Его безобразное, хамское поведение недопустимо, тем более, это повторяется неоднократно в разных видах- в оскорблениях судей, в битие стёкол и тп. Ладно, он тренер посредственный, но он же ко всему еще и человек невоспитанный. На моей памяти не было в Славной истории Спартака ничего подобного. После Легендарных спартаковских Личностей, смотреть на это убожество- просто невозможно. И вообще, не пора ли взяться за элементарную культуру поведения, чтобы не позволять, одному хаму- бить стёкла, а другому- ругаться двухэтажным матом в публичном месте?!
