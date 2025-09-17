Колосков видит позитив в вопросе допуска сборных России к турнирам УЕФА

1758109307

вчера, 14:41

Обсуждение вопроса участия российских команд в международных турнирах на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) является хорошим знаком. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее портал Sport24 сообщил, что на заседании исполкома УЕФА 11 сентября в Тиране обсуждался вопрос допуска сборных России к турнирам, за полноценное возвращение выступили 7 стран.

«Это хорошо, что обсуждался данный вопрос, то есть эта тема постоянно находится во внимании УЕФА , — сказал Колосков. — Также нужно понимать, что у нас запрет не только от УЕФА , но и от Международной федерации футбола ( ФИФА ). Ранее наши команды до 17 лет допустили, ФИФА поддержала, но затем этот вопрос прикрыли. Самое важное — обсуждение этой темы говорит о том, что как только закончится СВО, возвращение наших команд не затянется, это самый полезный результат от подобных обсуждений».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине.