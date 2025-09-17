Колосков видит позитив в вопросе допуска сборных России к турнирам УЕФА

Обсуждение вопроса участия российских команд в международных турнирах на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является хорошим знаком. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее портал Sport24 сообщил, что на заседании исполкома УЕФА 11 сентября в Тиране обсуждался вопрос допуска сборных России к турнирам, за полноценное возвращение выступили 7 стран.
«Это хорошо, что обсуждался данный вопрос, то есть эта тема постоянно находится во внимании УЕФА, — сказал Колосков. — Также нужно понимать, что у нас запрет не только от УЕФА, но и от Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее наши команды до 17 лет допустили, ФИФА поддержала, но затем этот вопрос прикрыли. Самое важное — обсуждение этой темы говорит о том, что как только закончится СВО, возвращение наших команд не затянется, это самый полезный результат от подобных обсуждений».
С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров из-за ситуации на Украине.