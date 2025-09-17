  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки»

вчера, 11:18

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«Мы проведем встречу с бывшими сотрудниками „Химок“. Вероятно, это будет публичная встреча. На данный момент этим вопросом занимается Генеральная прокуратура, позиции Минспорта и Российского футбольного союза также разъяснены», — сказал Свищев.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на слова главы ВТБ
16 сентября
Губерниев назвал лучшего тренера России
15 сентября
Сёмин считает «Ливерпуль» главным фаворитом предстоящего сезона ЛЧ
15 сентября
Дзюба: «Мне бы очень хотелось, чтобы в Томск вернулась РПЛ»
15 сентября
Смолов хотел бы сняться в кино
15 сентября
Для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу — Пивоваров
14 сентября
 
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 13:49
А что он может? НИЧЕГО!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:16
Лишь бы встреча эта не проводилась для галочки, а такая опасность существует. Мне кажется, что товарищ Свищев привлекает внимание людей к острым темам только ради саморекламы. Чем он может помочь бывшим сотрудникам ФК Химки? Начнёт там переливать из пустого в порожнее, а люди просто хотят получить свои деньги. Кстати, Депутат Свищёв грозился разобраться с выдачей российских паспортов бразильцам из Зенита. Ну что, разобрался? Информации нет? Видимо дали ему по шапке , чтобы не лез , куда не надо? Нечего давать пустые обещания.
112910415
112910415
вчера в 11:59
неужели деньги раздавать станет ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:56
Бывшим сотрудникам приходить "с вилками для снятия лапши"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 