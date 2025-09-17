Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки»

1758097116

вчера, 11:18

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«Мы проведем встречу с бывшими сотрудниками „Химок“. Вероятно, это будет публичная встреча. На данный момент этим вопросом занимается Генеральная прокуратура, позиции Минспорта и Российского футбольного союза также разъяснены», — сказал Свищев.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.