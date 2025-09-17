Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев встретится с бывшими сотрудниками футбольного клуба «Химки».
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.
«Мы проведем встречу с бывшими сотрудниками „Химок“. Вероятно, это будет публичная встреча. На данный момент этим вопросом занимается Генеральная прокуратура, позиции Минспорта и Российского футбольного союза также разъяснены», — сказал Свищев.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.