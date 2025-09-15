  • Поиск
Губерниев назвал лучшего тренера России

вчера, 19:39

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера России на данный момент.

«Зенит» ещё своё возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда. Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница! Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?

Вчера в матче РПЛ «Балтика» Талалаева сыграла 0:0 против «Зенита».

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:11
Ну это как сказать. Далеко не все водилы мечтали в своё время пересесть с Лады на Мерс. Всегда было легче достать запчасти для Лады, чем для Мерса...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:00, ред.
Сформулирую иносказательно, Вить.

Ты перечисляешь положительные качества главного конструктора а/м Лада и говоришь о том, чего у него нет, в сравнении с его коллегой - из Мерседес.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:56
Макс, я не очень понял твой вопрос, но своё мнение я изложил в комментарии.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:47, ред.
Витя.
Ты зачем Талалая проецируешь на тренеров Европы с их разноплановостью, импровизацией, непредсказуемостью, дальновидностью, стратегическим талантом и т.д и т.п. ? В РПЛовском колхозе даже таких слов не знают, не говоря о том, чтобы к этому ещё и стремиться !!!

Губер хоть в абсолюте и дурак, но он же ясно дал понять, сказав про Андрюху number one в контексте ЗДЕСЬ (в России) и СЕЙЧАС (в текущем отрезке сезона).

Прочти ещё раз текст Димы УмНого.
112910415
112910415
сегодня в 07:29
Губерниев эксперт, во всей губернии лучше не найти ! )
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:18
Это точно!!!!!!!)))))))
Vilar
Vilar
вчера в 22:17
Думаю, Талалаеву не хватает выдержки, сдержанности, действительно, черт гл.тренера: он взрывной, психует - плохая копия (в плохом смысле) Станковича. Его уже разбирали на КДК из-за известного жеста.
Губошлёпов столько красивых и прекрасных черт навешал на Талалаева, что он сам, думаю, сильно удивился, прочитав. Так говоря о Талалаеве, Губошлёпов мечтает, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, хоть бы половину этих достоинств, сказал о нём. Ну, это невозможно.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Губер на телеке это уже ужас)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:59
Приветствую, Володя!!!
Я аж испугался, увидев эту фотку... Сразу вспомнился фильм ужасов "Змеиный источник", и момент похорон одной девушки. Очень похоже.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:22, ред.
Губошлепу лучше молчать)))
jnnpux7dxkgd
jnnpux7dxkgd
вчера в 21:05
Надо же так хвалить физрука.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:05
Какой талант и что доказывать? Организаторские способности и талант- две большие разницы. А кроме всего, Талалаеву не хватает гибкости, как тренерской, так и человеческой...
neukomm
neukomm
вчера в 20:52, ред.
Талалаев, Григорян, Рахимов, Писарев это такое дно, что ни один нормальный клуб с ними контракт не заключит. Хуже всего, что их МячТв выставляет "экспертами", ведь понятие как репутационные потери для такого канала неизвестно.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:32
Согласен на 100% ! Думаю, Балтика ещё потянет на 5-6 игр, а потом просядет : спад в игре будет обязательно.
А команда играет, старается , игроки будут расти в мастерстве, но ... К их стараниям ещё бы и тактическое разнообразие в игре прибавить...
Потянет ли Талалаев? Есть сомнения и у меня...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:22, ред.
Талалаеву не стоит торопиться уходить к грандам. Мне кажется Балтике надо сделать всё, чтобы избежать ухода тренера и игроков в другие клубы, в ближайшее трансферное окно. Я думаю, всем интересно посмотреть, что может получиться из команды весной, из Ростова же получилось.. Правда у них был Бердыев .Талалаев и сам понимает, что пришло время предъявить доказательства своего таланта. Что может стать доказательством? Завоевание любых медалей РПЛ или выход в финал Кубка России. А ещё Андрею нужно работать над собой - меньше говорить и сдерживать эмоции. Лучше всё делать с серьёзным выражением лица, хоть это и не понравилось бы Барону Мюнхгаузену, живи он среди нас.. Желаю Балтике сохранить свою самобытность!!!
Capral
Capral
вчера в 20:19
Губерниев больной и не лечится.
Так расписать обычного тренера, обычной команды, может только комментатор биатлона. Да, Талалаев очень системный тренер, не плохо читает соперника, умеет ставить коллективный, огранизованный футбол, плюс, в его футболе присутствует игровая дисциплина. Но, несмотря на все перечисленные мной достоинства тренера- он не разноплановый наставник, и, я даже сказал бы, что он- несколько сжатый тренер, для провинциального клуба... Талалаев против каждого соперника играет одним стилем, в одном ключе. В его футболе нет места импровизации, он весьма предсказуем, и, я задаюсь вопросом: в какой футбол будет играть Талалаев, когда у его команды закончатся силы и она не сможет прессинговать? Другого варианта, у Талалаева нет... К тому же, я отлично помню его работу в Ахмате, где тоже, он неплохо начинал, но потом начались сбои. Талалаев хорош для среднего клуба, среднего достатка и без высоких запросов, как тот же Зенит. А кроме того, если губошлёп так распиарил Талалаева, то должен был учесть то обстоятельство, что одно дело- работать с игроками ниже среднего, и совсем другое- с дорогими футболистами, с их характерами и хотелками.
Мне было бы просто интересно, взглянуть на Талалаева, к примеру, в Зените, или Спартаке. Hо я почти уверен, что эта затея провальная...
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:18
Кореша походу?)
