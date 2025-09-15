Губерниев назвал лучшего тренера России

Известный комментатор назвал лучшего тренера России на данный момент.

«Зенит» ещё своё возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда. Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница! Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?