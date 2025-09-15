Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего тренера России на данный момент.
«Зенит» ещё своё возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда. Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница! Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?
Вчера в матче РПЛ «Балтика» Талалаева сыграла 0:0 против «Зенита».
Так расписать обычного тренера, обычной команды, может только комментатор биатлона. Да, Талалаев очень системный тренер, не плохо читает соперника, умеет ставить коллективный, огранизованный футбол, плюс, в его футболе присутствует игровая дисциплина. Но, несмотря на все перечисленные мной достоинства тренера- он не разноплановый наставник, и, я даже сказал бы, что он- несколько сжатый тренер, для провинциального клуба... Талалаев против каждого соперника играет одним стилем, в одном ключе. В его футболе нет места импровизации, он весьма предсказуем, и, я задаюсь вопросом: в какой футбол будет играть Талалаев, когда у его команды закончатся силы и она не сможет прессинговать? Другого варианта, у Талалаева нет... К тому же, я отлично помню его работу в Ахмате, где тоже, он неплохо начинал, но потом начались сбои. Талалаев хорош для среднего клуба, среднего достатка и без высоких запросов, как тот же Зенит. А кроме того, если губошлёп так распиарил Талалаева, то должен был учесть то обстоятельство, что одно дело- работать с игроками ниже среднего, и совсем другое- с дорогими футболистами, с их характерами и хотелками.
Мне было бы просто интересно, взглянуть на Талалаева, к примеру, в Зените, или Спартаке. Hо я почти уверен, что эта затея провальная...
