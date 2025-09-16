Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на слова главы ВТБ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб делает все для завоевания трофеев. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что для него не будет трагедией, если «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2025/26.
«Мы внимательно прислушиваемся ко всем словам, которые говорит Андрей Леонидович. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы слышим то, что он говорит, и сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты», — сказал Гафин.
После 8 туров в Мир — Российской премьер-лиге «Динамо» с 9 очками идет 9-м в турнирной таблице. Клуб не становился чемпионом страны 49 лет.
Я, как и прежде- верю в Карпина, зная его умение мастерить крепкую, грамотную, сбалансированную команду. Пожертвовать этим сезоном, во имя успеха в будущем? Можно сказать и так, опираясь на опыт и практику знаменитых тренеров прошлого. Вобщем, не надо забегать вперёд и предвосхищать события. Доверимся руководству, его терпению, а также- работе Карпина, очень хочется верить- плодотворной и успешной.
Одно огорчает- интервью разных нечистей, типа Попова, а сегодня, еще и Мостового, который, даже толком не знает об коренных изменениях в составе Динамо, но уже, избрал себе новую жертву в лице Карпина. Урод.
УДАЧИ Карпину!!!!!!! УДАЧИ команде!!!!!!!
Я, как и прежде- верю в Карпина, зная его умение мастерить крепкую, грамотную, сбалансированную команду. Пожертвовать этим сезоном, во имя успеха в будущем? Можно сказать и так, опираясь на опыт и практику знаменитых тренеров прошлого. Вобщем, не надо забегать вперёд и предвосхищать события. Доверимся руководству, его терпению, а также- работе Карпина, очень хочется верить- плодотворной и успешной.
Одно огорчает- интервью разных нечистей, типа Попова, а сегодня, еще и Мостового, который, даже толком не знает об коренных изменениях в составе Динамо, но уже, избрал себе новую жертву в лице Карпина. Урод.
УДАЧИ Карпину!!!!!!! УДАЧИ команде!!!!!!!