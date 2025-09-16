Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на слова главы ВТБ

1758030676

вчера, 16:51

Председатель совета директоров московского «Динамо» заявил, что клуб делает все для завоевания трофеев. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что для него не будет трагедией, если «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2025/26.

«Мы внимательно прислушиваемся ко всем словам, которые говорит Андрей Леонидович. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы слышим то, что он говорит, и сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты», — сказал Гафин.

После 8 туров в Мир — Российской премьер-лиге «Динамо» с 9 очками идет 9-м в турнирной таблице. Клуб не становился чемпионом страны 49 лет.