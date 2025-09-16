  • Поиск
Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на слова главы ВТБ

вчера, 16:51

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб делает все для завоевания трофеев. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что для него не будет трагедией, если «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2025/26.

«Мы внимательно прислушиваемся ко всем словам, которые говорит Андрей Леонидович. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы слышим то, что он говорит, и сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты», — сказал Гафин.

После 8 туров в Мир — Российской премьер-лиге «Динамо» с 9 очками идет 9-м в турнирной таблице. Клуб не становился чемпионом страны 49 лет.

ABir
ABir
вчера в 23:10
Ну и не станет Динамо опять чемпионом, главное в первой половине чемпионата быть на слуху и не упасть ниже 11 места
Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:19
"А если не сделаете?"

Мну знает 100%% ответ и где он зарыт...)

Ищи утку в поселении "Удельное" (в районе "Северной пальмиры"), в утке яйцо в яйце иголка и т.д....))
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:33, ред.
Вот не могу мну писать о серьезном, крайне серьёзно, когда вижу "тему" между строк...)
Мну кажется, что руководству всем динамовским хозяйством, надо крайне взвешенно подойти к решению вопроса о следующем чемпионстве!
Почему?
Здесь вот как бы ненароком заметили, что клуб "не становился чемпионом страны 49 лет"...
Если в плане чемпионство на следующий год, пятидесятый "без чемпионства", то крайне осторожно надо быть с лозунгами..., и проверить даты....)
У нас как то на юбилейные мероприятия, в последнее время, осечки стали происходить...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:54
Если Динамо не станет чемпионом? А что, есть те, кто в это ещё верит? Трагедии, конечно же, не будет – найдут другого тренера, купят новых игроков и уберут лишних. Жизнь продолжится...
Capral
Capral
вчера в 17:39
Не знаю, насколько, объективно можно доверять руководству ВТБ, возможно, оно искренне в своих заявлениях. Но дело в том, что больше всего, я переживаю за Карпина, потому что, зная, его непростой характер, можно предположить, что он, в любой момент может психануть и уйти. Заявление Костина и Гафина я Уважаю, более того, очень приятно, что Валера работает в доверительной обстановке, но очень хотелось бы, чтобы акклиматизация Карпина, а вместе с ним и новичков команды проходила быстрее и успешнее...

Я, как и прежде- верю в Карпина, зная его умение мастерить крепкую, грамотную, сбалансированную команду. Пожертвовать этим сезоном, во имя успеха в будущем? Можно сказать и так, опираясь на опыт и практику знаменитых тренеров прошлого. Вобщем, не надо забегать вперёд и предвосхищать события. Доверимся руководству, его терпению, а также- работе Карпина, очень хочется верить- плодотворной и успешной.

Одно огорчает- интервью разных нечистей, типа Попова, а сегодня, еще и Мостового, который, даже толком не знает об коренных изменениях в составе Динамо, но уже, избрал себе новую жертву в лице Карпина. Урод.

УДАЧИ Карпину!!!!!!! УДАЧИ команде!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:29
сделаем все, чтобы трофеи были достигнуты», — сказал Гафин!
А если не сделаете?
