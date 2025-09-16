  • Поиск
Черчесов поддержал идею матча между Россией и США

вчера, 11:31

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поддержал идею матча сборных России и США.

Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеской встречи.

salleeh
salleeh
сегодня в 00:12
НА МАТЧЕ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ,
ПУСТЬ ВАШЕ ТАЙНОЕ СОЧУВСТВИЕ БУДЕТ НА
СТОРОНЕ СЛАБОЙ КОМАНДЫ - ЭТО ВАШЕ ВЕЛИКОДУШИЕ... НО СТАВКИ ДЕЛАЙТЕ НА ЛЮБУЮ КОМАНДУ, КРОМЕ НАШЕЙ - ЭТО ВАШ БИЗНЕС…😂
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:09
А какой смысл был исключать Россию тогда, если сами же и будут играть с ней?
Брулин
Брулин
вчера в 16:18
В как же " свои соревнования" , " сами на коленях приползут" и прочее. Прошло 3 года и никто не ползет,и даже не собираются. А вот от них только и слышно про надежды на Трампа и США))))Даже министр спорта надеется на благосклонность США))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:27, ред.
Саламыч настолько всех за идиотов держит что про третью руку уточнил. Оставлю тут в отместку ему шутейку - Третья рука Саламыча бегает за Акрон.
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:17
Доброг Здоровья, союзный!
Никто не заставляет нас дружить с Америкой, а вот соревноваться с ней, да ещё побеждать её это во-первыхдемонстрация нашей силы и поднятие нашего престижа, а во-вторых сигнал остальным сомневающимся, что с нами можно и нужно организовывать спортивные соревнования и культурные мероприятия.
Болейте за своих, а не против чужих!
hxjaug8q3jp8
hxjaug8q3jp8
вчера в 13:55
Да нормально, чё вы, боитесь, что от сша влетим?
Влетим обязательно, такой матч не для победы нужен
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:28
Чего только не делаем ради сближения с Америкой, а они? Зачем нам с ними дружить, не понимаю? Всё равно обманывают.... Считаю и матч этот не нужен, не стоит пускать пыль в глаза. Почему бы не попробовать'сыграть в КНДР, с их сборной на стадионе им. Первого мая. Этот огромный стадион одно время считался самым большим в мире. Он был бы заполнен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:08
Ну если "Усы Надежды" поддержали с таким большим энтузиазмом эту идею, значит не всё так безнадежно...)))
Capral
Capral
вчера в 11:38
Не понимаю, откуда они берут эти сообщения, если только недавно было официальное опровержение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:32
Почему бы и нет? Играть всё равно с кем-то нужно...
