Черчесов поддержал идею матча между Россией и США

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поддержал идею матча сборных России и США.
Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеской встречи.
Никто не заставляет нас дружить с Америкой, а вот соревноваться с ней, да ещё побеждать её это во-первыхдемонстрация нашей силы и поднятие нашего престижа, а во-вторых сигнал остальным сомневающимся, что с нами можно и нужно организовывать спортивные соревнования и культурные мероприятия.
Болейте за своих, а не против чужих!
