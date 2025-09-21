Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022

1758487482

вчера, 23:44

Форвард «Аль-Насра» после победного матча против «Аль-Рияда» (5:1) получил в подарок от одного из болельщиков бишт — традиционную мусульманскую накидку. Отмечается, что подарок был преподнесен португальцу по случаю национального праздника Саудовской Аравии.

Примечательно, что точно такой подарок получил после финала ЧМ -2022 форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Фанаты в соцсетях шутят, что бишт был преподнесен Роналду далеко не случайно — теперь португалец повторил еще одно достижение Месси.