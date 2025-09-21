  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022

вчера, 23:44

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победного матча против «Аль-Рияда» (5:1) получил в подарок от одного из болельщиков бишт — традиционную мусульманскую накидку. Отмечается, что подарок был преподнесен португальцу по случаю национального праздника Саудовской Аравии.

Примечательно, что точно такой подарок получил после финала ЧМ-2022 форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Фанаты в соцсетях шутят, что бишт был преподнесен Роналду далеко не случайно — теперь португалец повторил еще одно достижение Месси.

Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022

Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022

Подписывайся в ВК
Все новости
Мудрик решил стать бегуном и выступить на Олимпиаде за сборную Украины
19 сентября
Моуриньо приехал на базу «Бенфики» на чёрном Ferrari под присмотром полиции
18 сентября Фото
«Монако» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов из-за проблем с самолетом
17 сентября
Смолов не стал комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела
11 сентября
СлухиПотерявший паспорт футболист сборной Испании Ямаль покинул Турцию
08 сентября
Владелец клуба АПЛ выступил за территориальные уступки Украины
08 сентября
 
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:13
Щас победит хвататься марокканцам))
Nenash
Nenash
сегодня в 00:03
Всё, Геша.. Теперь ты "чемпион мира".. По "трофеям" в СА.. 🤭🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 