Медиаклуб «Амкал» не смог выйти в 5-й раунд «пути регионов» Кубка России

вчера, 18:56

Клуб Медиалиги «Амкал» со счетом 1:2 уступил красноярскому «Енисею» в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча проходила в Красногорске.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Погосов (53-я минута) и Астемир Хашкулов (87). У проигравших отличился Алексей Самылин (78). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален игрок «Амкала» Леон Сабуа.

В следующем раунде «Енисей» сыграет с любительским клубом «Фанком» из Кирова.

«Амкал» является одним из трех клубов Медиалиги, выступавших в турнире, также в кубке принимали участие «Броук Бойз» и 2Drots. Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2Drots не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2). В текущем сезоне рекорд повторили «Амкал» и «Броук Бойз», вылетевший из турнира от саратовского «Сокола» (0:2).