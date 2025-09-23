  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

Медиаклуб «БроукБойз» не смог выйти в 5-й раунд пути регионов Кубка России

23 сентября 2025, 21:36

Саратовский «Сокол» в гостях со счетом 2:0 обыграл московский клуб Медиалиги «БроукБойз» в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в подмосковном Красногорске.

В составе победителей голы забили Алексей Доля (17-я минута), Никита Глойдман (50).

Часть игроков «БроукБойз» опоздала на игру. Как сообщил в своем Telegram-канале президент клуба Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Корреспондент сообщил, что игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион. Матч начался с задержкой в 13 минут.

В матче принял участие воспитанник «Сокола» Федор Смолов, с августа выступающий в Кубке России за «БроукБойз». Нападающий впервые не сумел отличиться в турнире, ранее он забил по голу во втором и третьем раундах кубка. В прошлом сезоне Смолов выступал за «Краснодар», с которым стал чемпионом России.

До четвертого раунда «пути регионов», помимо «БроукБойз», дошел еще один клуб Медиалиги — московский «Амкал». В четвертом раунде команда дома сыграет с красноярским «Енисеем» 25 сентября. Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2DROTS не смог победить подмосковные «Химки» (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Марсель» впервые с 2020 года обыграл ПСЖ в чемпионате Франции
22 сентября
ЦСКА победил «Сочи» и вышел на второе место в РПЛ
22 сентября
«Барселона» дома победила «Хетафе»
22 сентября
«Интер» победил «Сассуоло»
21 сентября
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России
21 сентября
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью
21 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:29
+++++++++++++++++++++++++++++++++)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 07:45
Почему им просто технарь не выписали за опоздание на матч.
jRest
jRest ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 07:19
    jRest
    jRest
    вчера в 07:17
    В честь этого события Кофемания проводит акцию открытых дверей.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:14, ред.
    и Федя пошёл пить кофе ? )
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 06:06
    Соколу, оказалось, не по "Пути" с медийным клубом..)
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 05:51
    Уважаемый, Президент РФС! Кому нужно это сотрудничество с Медиалигой? Зачем клубы с иностранными названиями участвуют в борьбе за Кубок России? А ведь заграница их может и признать? Что будете делать, когда они создадут свою федерацию и все структуры?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 сентября в 22:20
    «БроукБойз»...2DROTS....иностранцы что ли ???
    Или пережиток старого поклоничества перед иностранными словами ???
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     