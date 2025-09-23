Медиаклуб «БроукБойз» не смог выйти в 5-й раунд пути регионов Кубка России

1758652590

23 сентября 2025, 21:36

Саратовский «Сокол» в гостях со счетом 2:0 обыграл московский клуб Медиалиги «БроукБойз» в матче четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в подмосковном Красногорске.

В составе победителей голы забили Алексей Доля (17-я минута), Никита Глойдман (50).

Часть игроков «БроукБойз» опоздала на игру. Как сообщил в своем Telegram-канале президент клуба Дмитрий Егоров, игроки выехали на матч из Одинцова и попали в пробку. Корреспондент сообщил, что игроки приехали к стадиону за несколько минут до начала игры и зашли на стадион. Матч начался с задержкой в 13 минут.

В матче принял участие воспитанник «Сокола» Федор Смолов, с августа выступающий в Кубке России за «БроукБойз». Нападающий впервые не сумел отличиться в турнире, ранее он забил по голу во втором и третьем раундах кубка. В прошлом сезоне Смолов выступал за «Краснодар», с которым стал чемпионом России.

До четвертого раунда «пути регионов», помимо «БроукБойз», дошел еще один клуб Медиалиги — московский «Амкал». В четвертом раунде команда дома сыграет с красноярским «Енисеем» 25 сентября. Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2DROTS не смог победить подмосковные «Химки» (0:2).