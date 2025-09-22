ЦСКА победил «Сочи» и вышел на второе место в РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи» в гостевом матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей с пенальти дважды отличился Иван Обляков (58-я и 68-я минуты), еще один мяч на счету Матвея Кисляка (90+5). У «Сочи» голом отметился Антон Зиньковский (39).
ЦСКА одержал первую победу в сентябре, ранее команда уступила «Балтике» в Фонбет — Кубке России (1:1, 9:10 — по пенальти) и «Ростову» (0:1) в РПЛ.
«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд во всех турнирах и третье при Игоре Осинькине, который возглавил команду, сменив Роберта Морено.
ЦСКА поднялся на второе место в таблице, набрав 18 очков. «Сочи» занимает последнее, 16-е место с 1 набранным очком. В следующем туре «Сочи» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо», ЦСКА примет калининградскую «Балтику». Обе встречи состоятся 28 сентября.
Не было скорости, уныло и медленно перекатывали мяч вдоль центральной линии, было мало движения впереди и между линиями.
На второй тайм вышли с большей заряженностью, создавали постоянное давление. Именно это и привело к двум пеналям.
PS. ЦСКА выиграл вопреки....тем обстоятельствам с проблемами в составе. Тем такая победа и ценнее.
Игра забудется , три очка останутся. С победой.
