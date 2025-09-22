  • Поиск
ЦСКА победил «Сочи» и вышел на второе место в РПЛ

вчера, 21:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи» в гостевом матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей с пенальти дважды отличился Иван Обляков (58-я и 68-я минуты), еще один мяч на счету Матвея Кисляка (90+5). У «Сочи» голом отметился Антон Зиньковский (39).

ЦСКА одержал первую победу в сентябре, ранее команда уступила «Балтике» в Фонбет — Кубке России (1:1, 9:10 — по пенальти) и «Ростову» (0:1) в РПЛ.

«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд во всех турнирах и третье при Игоре Осинькине, который возглавил команду, сменив Роберта Морено.

ЦСКА поднялся на второе место в таблице, набрав 18 очков. «Сочи» занимает последнее, 16-е место с 1 набранным очком. В следующем туре «Сочи» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо», ЦСКА примет калининградскую «Балтику». Обе встречи состоятся 28 сентября.

Sergey S
Sergey S ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Недавно был такой же момент У Балтики с Локо и не поставили , тяну недотопы за уши судьи
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:24
причина уважительная, с человеческой точки зрения, но не для соперника.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:22
поленюсь и не посмотрю, потому что нет однозначного правила на пенальти, а раз так, не о чём говорить. Тема закончена.
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Вам тоже, как и Капралу, советую посмотреть обзор матча Наполи - Пиза. И обратить особое внимание на пенальти в ворота Наполи. А потом говорить о запахах.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:18
Дивеев простудился.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17
Виктор, не поленись и посмотри обзор матча Наполи - Пиза. И скажи мне,чем отличается пенальти, назначенный в ворота Наполи, от первого пенальти в ворота Сочи. Жду твоего ответа.
isamsn
isamsn ответ blitz (раскрыть)
вчера в 23:51
Будем надеятся!
Capral
Capral
вчера в 23:51
Предлагаю болельщикам ЦСКА, предельно откровенно и объективно подойти к потерям ЦСКА в Сочи. Итак, двое удаленных по игре с Ростовом не могут быть оправданием невзрачной игры ЦСКА. Отсутствие Дивеева не знаю, по какой причине, но если это перебор ЖК, то о чем вообще говорить. Другими словами, те, однозначно существенные потери- вина самих армейцев. А если по игре, то болельщики ЦСКА, откровенно закрывают глаза на реалии, которые говорят об одном- у ЦСКА нет поставленной атакующей игры. А если соперник читает игру ЦСКА- она становится очень предсказуемой... Про пенальти говорить лишний раз не буду, так как, первый пенальти- это очередной позор российского судейского корпуса и к этому пора уже привыкнуть. Другое дело- игра ЦСКА, с потерями или без...
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:42
Я полагаю, что все, кто читает мои комментарии матчей ЛЮБОЙ команды, включая Спартак (кстати, именно к Спартаку я наиболее пристрастен, чем к кому-то ещё) СЕЙЧАС поймут, ЧТО сейчас напишу.
А напишу я так.
ЭТИ АРМЕЙСКИЕ ТРИ ОЧКА В ТАБЛИЦУ НЕ ПРОСТО ПЛОХО ПАХНУТ, А СМЕРДЯТ!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДжонниIIJonni (раскрыть)
вчера в 23:36
А по правилам разве в пустые ворота нельзя забивать? И кто заставлял вратаря оставлять их пустыми. Что то со взгядом на вещи не то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:34
Уважаемый, если бы Вы внимательно смотрели футбол, то обратили бы внимание на то, что ЦСКА сегодня играл без четырех игроков основы, т.е. стартового состава. Дивеева, Гайича, Глебова и Алвеса. О каких экспериментах можно вести речь? Представьте себе , например Краснодар без Кордобы, Сперцяна, Акгацева и Тормены, или Зенит без Глушенкова, Энрике, Нино и Бариоса. или Спартак без Мартинса, Маркиньоса, Барко и Угальде. Это были бы команды - середняки РПЛ Так что оценивать игру команды и делать выводы о ее тактике и работе тренера нужно только когда команда в полном составе. Тем не менее здесь очень многие, в том числе и уважаемые мною знатоки футбола делают многозначительные и далеко идущие выводы о работе Челестини (менее 2-х месяцев в команде). К сожалению в оценках сегодняшней игры ЦСКА очнь виден цвет очков критиков. Это и КБ, и СБГ, и БГ и ЧЗ. Хотелось бы мнения об игре и выводы читать более объективные и основанные на знаниях составов команд. Удачи всем и вашим командам тоже.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:27
Есть общие правила для всех, о которых я уже писал. И я уверен, случись подобное со Спартаком, наверняка, шума было бы вдвое больше!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26
А у Мешкова и Зиякова, которые пригласили Сухого к монитору, да и у Сухого тоже семь пятниц на неделе? Или ты считаешь, что они хуже тебя разбираются в судейских тонкостях?
ABir
ABir
вчера в 23:23
Уверенная победа ЦСКА над курортниками. Трудно в Сочи полноценно тренироваться и играть в футбол, когда вокруг все отдыхают.
rruuw65h267x
rruuw65h267x
вчера в 22:58
Тяжело Сочам будет удержаться в РПЛ
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 22:56
Не так давно тут многие критиковали СПАРТАК за невразумительную победу.
А сегодня армейцы выдали игру похлеще - два взятых из воздуха пенальти и гол в пустые ворота.
Но, согласен. Есть вещи, которые не пахнут...
blitz
blitz ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:53
Когда вернется четверка из основного состава игра должна улучшится.
Red blu
Red blu ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Челестини вынужден эксперементировать с составом, так как нет 4 человека основы.
isamsn
isamsn
вчера в 22:37
После игры с Краснодаром Челестини эксперементирует с составом и атакующий футбол отошла на второй план. Невразумительная монотонная игра поперёк поля с бесконечными ошибками при попытках движения в штрафную и провалы в обороне. В общем пока всё печально)))
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:29
Судьи как и болельщики все разные и всё оценивают по-разному...и те и те люди...субъективность не убрать к сожалению...вот как то так)...
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:26
Главное что бы одни и те же моменты судьи оценивали одинаково, а не как сейчас, в одной игре это фол, в другой игре судья считает что не фол.
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:14
Если бы ни у кого не "отбирали" очки судейскими ошибками, неизвестно какие команды и на каком месте в таблице были бы сейчас)...в том числе и ЦСКА...и Спартак кстати)...так что дело в комментах относительно своих - чужих...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:04
У Федотова семь пятниц на неделе, и каждое нарушение, он определяет по разному. Пора это уже знать.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
А это не я, а Игорь Федотов говорит.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:57
Все правильно! Три очка и в Африке три)))
Red blu
Red blu ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
По судейству только сегодня? А когда у ЦСКА отобрали очки в матче с Краснодаром где Кисляк забил красивый гол или когда в матче с Зенитом мяч попал в локоть нашему игроку который находился спиной и не видел этого мяча, ЦСКА сейчас бы был уже на первом месте если бы судьи не отобрали эти очки.
Red blu
Red blu
вчера в 21:52, ред.
Хорошо что в следующем туре против Балтики в состав вернутся отбывающие дисквалификацию Алвес и Гайич плюс должен поправиться от простуды Дивеев, ну и ждём конечно скоростного Глебова.
Игра забудется , три очка останутся. С победой.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:48
Привет, Володя!!!
Володя, я даже не сомневался, что ты будешь всё отрицать, поэтому говорить на эту тему не буду, извини. Давно известно, если мяч отскакивает от тела в руку- это НЕ пенальти!!! О чем еще говорить?
Желаю здравствовать.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:46, ред.
повторю ещё раз, нужно привести Маджича на тв и пусть он объясняет нам какие эпизоды в штрафной пенальти, а какие нет. если не ошибаюсь весь прошлый сезон пены не ставили когда мяч попадал в руку в результате рикошета от собственной ноги защитника ( нужно ещё смотреть растояние, сегодня оно было минимальным) вторая пенка была 100% как и 100% не было первой...кони, что по судейству скажите сегодня?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46
Виктор, привет!

Эксперт отметил, что главный арбитр Алексей Сухой ошибочно сразу не назначил 11-метровый удар, так как после удара по воротам Юрия Дюпина мяч попал в руку Александру Солдатенкову, а после от тела в руку, которая увеличивала площадь тела. «Так как мяч летел в створ ворот, рука считается наказуемо. Правильное решение: 11-метровый удар», — написал Федотов в своём телеграм-канале.
