ЦСКА победил «Сочи» и вышел на второе место в РПЛ

1758564458

вчера, 21:07

Футбольный клуб ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи» в гостевом матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

В составе победителей с пенальти дважды отличился Иван Обляков (58-я и 68-я минуты), еще один мяч на счету Матвея Кисляка (90+5). У «Сочи» голом отметился Антон Зиньковский (39).

ЦСКА одержал первую победу в сентябре, ранее команда уступила «Балтике» в Фонбет — Кубке России (1:1, 9:10 — по пенальти) и «Ростову» (0:1) в РПЛ .

«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд во всех турнирах и третье при Игоре Осинькине, который возглавил команду, сменив Роберта Морено.