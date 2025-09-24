  • Поиск
Любительский клуб «Фанком» в меньшинстве вышел в пятый раунд Кубка России

вчера, 20:22
ФанкомЛоготип футбольный клуб Фанком (Киров)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаЗакончился после серии пенальти

Любительский клуб «Фанком» из Кирова обыграл «Уфу» в домашнем матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. С 73-й минуты «Фанком» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Игоря Сичкара. Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 в пользу кировского клуба.

«Фанком» стал первым любительским клубом, который дошел до пятого раунда «пути регионов» Кубка России. Его соперник определится позднее. «Уфа» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:12
А может игроки Уфы просто ставки делали? Проверить бы надо...
yrbbh933rdcr
yrbbh933rdcr
сегодня в 01:17
Уфа похоже соперника недооценила
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:40
После того, как Сборная СССР по футболу на Олимпийских играх 1952 года завоевала Серебро, проиграв в финале Югославии, Сталин приказал разогнать команду ЦДКА - за неудовлетворительный результат. Почему именно ЦДКА, ведь они не были базовым клубом Сборной? Никто не знает. К чему я это вспомнил? Для Уфы будет очень интересно узнать, что на Олимпиаде 1956 года Сборная СССР выиграла Золото.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:16, ред.
Ещё раз убедился, что многие команды рассматривают данный турнир, особенно на его ранней стадии, да ещё с командами более низкого уровня, прежде всего для проверки состояния своего ближайшего резерва. Иначе, как объяснить в составе уфимцев наличие трёх игроков, ещё ни разу не выходивших в составе башкирской команды на игры в регулярном чемпионате Первой Лиги, три футболиста провели всего три игры, а вратарь и вовсе сыграл всего в одной игре. Недооценка соперника сказалась на результате, Уфа сходит с дистанции. А может оно и к лучшему, теперь сосредоточится на чемпионате, где у неё пока дела идут тоже не так, как хотят её болельщики. Как говорится, её пример другим наука! Ну а Фанкому удачи в следующих играх и "пошуметь", как в этот раз!
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
"Чудны пути твои Кубок"...)))
