Любительский клуб «Фанком» в меньшинстве вышел в пятый раунд Кубка России

Любительский клуб «Фанком» из Кирова обыграл «Уфу» в домашнем матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. С 73-й минуты «Фанком» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Игоря Сичкара. Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 в пользу кировского клуба.
«Фанком» стал первым любительским клубом, который дошел до пятого раунда «пути регионов» Кубка России. Его соперник определится позднее. «Уфа» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.
Болейте за своих, а не против чужих!
