Любительский клуб «Фанком» в меньшинстве вышел в пятый раунд Кубка России

1758734523

вчера, 20:22

Любительский клуб «Фанком» из Кирова обыграл «Уфу» в домашнем матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по футболу.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. С 73-й минуты «Фанком» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Игоря Сичкара. Серия пенальти завершилась со счетом 5:3 в пользу кировского клуба.

«Фанком» стал первым любительским клубом, который дошел до пятого раунда «пути регионов» Кубка России. Его соперник определится позднее. «Уфа» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России.