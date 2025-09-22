  • Поиск
«Марсель» впервые с 2020 года обыграл ПСЖ в чемпионате Франции

вчера, 22:56
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Футбольный клуб «Марсель» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча была перенесена с 21 сентября из-за неблагоприятных погодных условий и состоялась во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Единственный гол забил защитник «Марселя» Наиф Агуэрд (5-я минута). Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч в запасе.

«Марсель» впервые за пять лет победил ПСЖ в рамках чемпионата, в предыдущий раз «Марсель» обыгрывал парижан в сентябре 2020 года (1:0). В 2023 году «Марсель» выиграл в Кубке Франции со счетом 2:1.

ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее команда обыграла в Суперкубке УЕФА английский «Тоттенхэм», одержала четыре победы в чемпионате и одну в Лиге чемпионов.

«Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 9 очков. ПСЖ опустился на вторую строчку с 12 очками. Также 12 очков у лидирующего «Монако», «Лиона» (3-е место) и «Страсбура» (4-е место).

В следующем туре «Марсель» 26 сентября сыграет в гостях против «Страсбура», на следующий день ПСЖ примет «Осер».

7mk6dbw6u62b
7mk6dbw6u62b
сегодня в 02:46
Парижанам сейчас некогда было играть, они празднуют
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:54
Зато у Марселя есть что записать в достижения. Молодцы!!!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:30
Cпасибо, Олег- всё очень доступно и грамотно!!!!!!! Ну а последнее предложение- просто СУПЕР, подняло настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
Шуня771
Шуня771 ответ wuz9m7mrsae5 (раскрыть)
вчера в 23:29
С 2020 года
wuz9m7mrsae5
wuz9m7mrsae5
вчера в 23:28
Жолго ждали этой победы?
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
Псж Катал мяч, как обычно, поперёк поля.
Судья... Не хочу заводится...
Поначалу никто не верил в победу серебряного призёра прошлого сезона (если не ошибаюсь) Буки с раннего утра дали Кэф. 8..., что с превеликой благодарностью мну принял, но потом резко скинули до 4...., у нас в КП 4.4 тоже взял...)
В общем Марсель организовал отличную оборону и плюс отскакивают быстро... Физика прекрасная, позволяли и под конец игры прессинг.

В общем твой любимец главную роль забиваки никак не потянул...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:18
Поздравляю болельщиков Марселя с победой над лучшим клубом Европы прошлого сезона, основные игроки которого сегодня всеми мыслями были не на футбольном поле, а в парижском театре Шатле, где проходит без них церемония вручения всех футбольных наград лучшим футболистам уходящего года.
А болельщикам ПСЖ не стоит сильно расстраиваться сегодняшнему поражению, это пока лишь отдельный матч на длинном отрезке чемпионата, вся борьба ещё впереди. Зато сегодня их команда - лучшая команда года, Главный тренер их любимой команды признан Тренером года, их бывший вратарь объявлен лучшим Голкипером года,
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:15
Привет, Олег!!!
Я не видел игру, но всецело разделяю радость от победы Марселя!!! У меня только один вопрос: а шо, даже 12 место не помогло? И где ж оно было?
Марсель еще по игре с Реалом понравился. Видно было, что команда грамотная, хотя и без ярких звезд, но по своему, по спортивному злая и агрессивная... Справиться с таким монстром задача не простая, но молодцы!!! Удачи в дальнейшем!!!
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:08
Кто болел за Марсель - с Победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:06
Сафон как всегда не пропустил!! Красавчик)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:06
Марсель с победой, молодцы!
