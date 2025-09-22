«Марсель» впервые с 2020 года обыграл ПСЖ в чемпионате Франции

Футбольный клуб «Марсель» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча была перенесена с 21 сентября из-за неблагоприятных погодных условий и состоялась во время церемонии вручения «Золотого мяча».
Единственный гол забил защитник «Марселя» Наиф Агуэрд (5-я минута). Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч в запасе.
«Марсель» впервые за пять лет победил ПСЖ в рамках чемпионата, в предыдущий раз «Марсель» обыгрывал парижан в сентябре 2020 года (1:0). В 2023 году «Марсель» выиграл в Кубке Франции со счетом 2:1.
ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее команда обыграла в Суперкубке УЕФА английский «Тоттенхэм», одержала четыре победы в чемпионате и одну в Лиге чемпионов.
«Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 9 очков. ПСЖ опустился на вторую строчку с 12 очками. Также 12 очков у лидирующего «Монако», «Лиона» (3-е место) и «Страсбура» (4-е место).
В следующем туре «Марсель» 26 сентября сыграет в гостях против «Страсбура», на следующий день ПСЖ примет «Осер».
А болельщикам ПСЖ не стоит сильно расстраиваться сегодняшнему поражению, это пока лишь отдельный матч на длинном отрезке чемпионата, вся борьба ещё впереди. Зато сегодня их команда - лучшая команда года, Главный тренер их любимой команды признан Тренером года, их бывший вратарь объявлен лучшим Голкипером года,
Болейте за своих, а не против чужих!
А болельщикам ПСЖ не стоит сильно расстраиваться сегодняшнему поражению, это пока лишь отдельный матч на длинном отрезке чемпионата, вся борьба ещё впереди. Зато сегодня их команда - лучшая команда года, Главный тренер их любимой команды признан Тренером года, их бывший вратарь объявлен лучшим Голкипером года,
Болейте за своих, а не против чужих!
Судья... Не хочу заводится...
Поначалу никто не верил в победу серебряного призёра прошлого сезона (если не ошибаюсь) Буки с раннего утра дали Кэф. 8..., что с превеликой благодарностью мну принял, но потом резко скинули до 4...., у нас в КП 4.4 тоже взял...)
В общем Марсель организовал отличную оборону и плюс отскакивают быстро... Физика прекрасная, позволяли и под конец игры прессинг.
В общем твой любимец главную роль забиваки никак не потянул...)
Судья... Не хочу заводится...
Поначалу никто не верил в победу серебряного призёра прошлого сезона (если не ошибаюсь) Буки с раннего утра дали Кэф. 8..., что с превеликой благодарностью мну принял, но потом резко скинули до 4...., у нас в КП 4.4 тоже взял...)
В общем Марсель организовал отличную оборону и плюс отскакивают быстро... Физика прекрасная, позволяли и под конец игры прессинг.
В общем твой любимец главную роль забиваки никак не потянул...)