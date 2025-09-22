«Марсель» впервые с 2020 года обыграл ПСЖ в чемпионате Франции

1758570970

вчера, 22:56

Футбольный клуб «Марсель» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча была перенесена с 21 сентября из-за неблагоприятных погодных условий и состоялась во время церемонии вручения «Золотого мяча».

Единственный гол забил защитник «Марселя» Наиф Агуэрд (5-я минута). Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч в запасе.

«Марсель» впервые за пять лет победил ПСЖ в рамках чемпионата, в предыдущий раз «Марсель» обыгрывал парижан в сентябре 2020 года (1:0). В 2023 году «Марсель» выиграл в Кубке Франции со счетом 2:1.

ПСЖ потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах. Ранее команда обыграла в Суперкубке УЕФА английский «Тоттенхэм», одержала четыре победы в чемпионате и одну в Лиге чемпионов.

«Марсель» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 9 очков. ПСЖ опустился на вторую строчку с 12 очками. Также 12 очков у лидирующего «Монако», «Лиона» (3-е место) и «Страсбура» (4-е место).