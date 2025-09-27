Экс-арбитр Клаттенбург назвал игрока, который наиболее его впечатлил

Бывший английский арбитр назвал игрока, который впечатлял его более остальных.

Я расскажу вам об одном игроке, которого я считаю невероятно талантливым. Сложным для судейства, но талантливым игроком был Луис Суарес. Я помню, как судил его, когда он играл за «Аякс» и забил четыре мяча в ворота «Слована» из Братиславы. Я пришел домой к своим друзьям и сказал: «Я только что наблюдал за одним из лучших игроков, которых я когда-либо видел». Забудьте о Роналду, забудьте о Месси. Я сказал: «Вау, этот игрок — игрок с большой буквы». Через несколько месяцев он перешел в «Ливерпуль». Он был одним из тех игроков, которые могли связать всех своими действиями на поле. Думаю, Месси открыто говорил, что ему нравится играть с Суаресом, потому что он делал за него всю грязную работу.