Экс-арбитр Клаттенбург назвал игрока, который наиболее его впечатлил

вчера, 11:14

Бывший английский арбитр Марк Клаттенбург назвал игрока, который впечатлял его более остальных.

Я расскажу вам об одном игроке, которого я считаю невероятно талантливым. Сложным для судейства, но талантливым игроком был Луис Суарес. Я помню, как судил его, когда он играл за «Аякс» и забил четыре мяча в ворота «Слована» из Братиславы. Я пришел домой к своим друзьям и сказал: «Я только что наблюдал за одним из лучших игроков, которых я когда-либо видел». Забудьте о Роналду, забудьте о Месси. Я сказал: «Вау, этот игрок — игрок с большой буквы». Через несколько месяцев он перешел в «Ливерпуль». Он был одним из тех игроков, которые могли связать всех своими действиями на поле. Думаю, Месси открыто говорил, что ему нравится играть с Суаресом, потому что он делал за него всю грязную работу.

Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Марк, вообще то судья во время матча должен следить за соблюдением правил, а не наблюдать за игроком, наслаждаясь его талантом...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:06
Все кто ушёл с поля с Суаресем непокусанным, ненадкусанным,не откусанным - хвалят его....
Ибо...мир тесен...и неизвестно чем обернётся лишнее слово...в адрес Суареса...
K_SY116
K_SY116
вчера в 11:24
Суарес монстр
Гость
