  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кураньи: «Кокорин помог бы „Динамо“ вылезти из кризиса»

23 сентября 2025, 09:40

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что Александр Кокорин помог бы бело-голубым выправить ситуацию в РПЛ.

Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно. Он отличный парень и великолепный игрок с огромным опытом. Так что Саша точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса и мог бы все еще играть в РПЛ. С его качествами и опытом — без проблем.

34-летний Кокорин сейчас играет за кипрский клуб «Арис».

Подписывайся в ВК
Все новости
Получивший «Золотой мяч» Дембеле заявил, что многому научился у Месси
23 сентября
Кураньи уверен, что Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы
22 сентября
Муту считает, что матч сборных России и Румынии сейчас провести невозможно
22 сентября
Посол Аргентины в РФ считает Месси лучшим футболистом в истории
19 сентября
Самородов в шоке от предстоящего приезда «Реала» в Казахстан на матч ЛЧ
18 сентября
Ромеро: «Месси будет в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года»
16 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
23 сентября в 15:51
Хорошая была связка Кураньи-Кокорин
Kosmos58
Kosmos58
23 сентября в 14:10
До встречи в кафе! - сказал Коко своим соперникам по РПЛ ...
Брулин
Брулин
23 сентября в 13:33
Вместе с фанатами на базу приехать со стулом наперевес, чтобы мотивировать команду?
112910415
112910415
23 сентября в 11:23
такого уровня советы Карпину не пригодятся !
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 10:33
"Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно." - Ага прям "Александр - спаситель" !) По пути на " солнечный кипрский берег" он не покладая рук и ног помогал Спартаку и Фиорентине .
Кокорин, так же очень хотел помочь чиновнику Денису Паку найти "философский смысл жизни" посредством стула по голове . Правда Пак не оценил такую помощь и Саше пришлось помогать тюремной команде...)
К своим 34 годам Сашок уже может смело "почивать на лаврах" на тёплом Кипре(тем более у него там всё не плохо складывается) ..)
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 10:15
Может давнее интервью, но сейчас у Динамо никакого игрового кризиса нет, они по игре сейчас на уровне топов РПЛ
Crystal Palace
Crystal Palace
23 сентября в 09:51
Ещё один умник!
Capral
Capral
23 сентября в 09:44, ред.
Вспоминаю, как в одном из эпизодов в игре с ЦСКА, которую Динамо выиграло-4:0, в 2011, Кураньи, оскорбительным жестом показал Кокорину, типа:"Смотри куда бьешь, пацан"! А сейчас делает из Корина спасителя Отечества...
И вообще, что-то уж очень много стало Куры в последнее время. Не иначе как работу ищет в Динамо...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 