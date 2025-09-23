Кураньи: «Кокорин помог бы „Динамо“ вылезти из кризиса»

Бывший нападающий «Динамо» считает, что помог бы бело-голубым выправить ситуацию в РПЛ .

Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно. Он отличный парень и великолепный игрок с огромным опытом. Так что Саша точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса и мог бы все еще играть в РПЛ . С его качествами и опытом — без проблем.