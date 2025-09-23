Кураньи: «Кокорин помог бы „Динамо“ вылезти из кризиса»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает, что Александр Кокорин помог бы бело-голубым выправить ситуацию в РПЛ.
Кокорин всегда был игроком, способным помочь кому угодно. Он отличный парень и великолепный игрок с огромным опытом. Так что Саша точно помог бы «Динамо» вылезти из кризиса и мог бы все еще играть в РПЛ. С его качествами и опытом — без проблем.
34-летний Кокорин сейчас играет за кипрский клуб «Арис».
И вообще, что-то уж очень много стало Куры в последнее время. Не иначе как работу ищет в Динамо...
Кокорин, так же очень хотел помочь чиновнику Денису Паку найти "философский смысл жизни" посредством стула по голове . Правда Пак не оценил такую помощь и Саше пришлось помогать тюремной команде...)
К своим 34 годам Сашок уже может смело "почивать на лаврах" на тёплом Кипре(тем более у него там всё не плохо складывается) ..)
