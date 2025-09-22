  • Поиск
Муту считает, что матч сборных России и Румынии сейчас провести невозможно

вчера, 10:57

Проведение матча между сборными России и Румынии по футболу пока не представляется возможным в связи с нынешними обстоятельствами. Такое мнение высказал бывший игрок сборной Румынии Адриан Муту.

В последний раз сборные России и Румынии играли между собой в ноябре 2016 года. Россияне дома одержали победу со счетом 1:0.

«По поводу проведения этого матча я не могу ничего сказать. Сейчас такое сложное время, давайте посмотрим, что случится в будущем», — сказал Муту.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.

tyr8e5nz4etc
tyr8e5nz4etc
вчера в 15:41
А так бы хотелось за дубль Мариуса Лэкэтуша наконец-то нормально поквитаться хотя бы в товарняке
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Я бы по другому спросил.
У кого вообще возникают идеи задавать подобные вопросы людям, от которых, во-первых, нихрена не зависит, и во вторых, которые вообще не в теме ?
Ладно бы кого-нибудь из федерации футбола Румынии спросили, но тут...
112910415
112910415
вчера в 12:27
вопрос ради вопроса
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:24
У кого, вообще, возникают такие идеи?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
Нет так нет , чего ж попусту "воздух колыхать"...
