Муту считает, что матч сборных России и Румынии сейчас провести невозможно

Проведение матча между сборными России и Румынии по футболу пока не представляется возможным в связи с нынешними обстоятельствами. Такое мнение высказал бывший игрок сборной Румынии Адриан Муту.
В последний раз сборные России и Румынии играли между собой в ноябре 2016 года. Россияне дома одержали победу со счетом 1:0.
«По поводу проведения этого матча я не могу ничего сказать. Сейчас такое сложное время, давайте посмотрим, что случится в будущем», — сказал Муту.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.
У кого вообще возникают идеи задавать подобные вопросы людям, от которых, во-первых, нихрена не зависит, и во вторых, которые вообще не в теме ?
Ладно бы кого-нибудь из федерации футбола Румынии спросили, но тут...
У кого вообще возникают идеи задавать подобные вопросы людям, от которых, во-первых, нихрена не зависит, и во вторых, которые вообще не в теме ?
Ладно бы кого-нибудь из федерации футбола Румынии спросили, но тут...