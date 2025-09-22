Муту считает, что матч сборных России и Румынии сейчас провести невозможно

1758527852

вчера, 10:57

Проведение матча между сборными России и Румынии по футболу пока не представляется возможным в связи с нынешними обстоятельствами. Такое мнение высказал бывший игрок сборной Румынии .

В последний раз сборные России и Румынии играли между собой в ноябре 2016 года. Россияне дома одержали победу со счетом 1:0.

«По поводу проведения этого матча я не могу ничего сказать. Сейчас такое сложное время, давайте посмотрим, что случится в будущем», — сказал Муту.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.