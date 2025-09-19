1758255521

19 сентября 2025, 07:18

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра является большим поклонником нападающего и считает его лучшим футболистом в истории.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

«Я видел информацию о возможном последнем матче Месси за сборную Аргентины на родине. Он также не сказал, сыграет ли на чемпионате мира. Я являюсь большим фанатом Месси, слежу за ним всю карьеру, последние 20 лет, для меня он является лучшим футболистом в истории», — сказал посол Аргентины в РФ .