Посол Аргентины в РФ считает Месси лучшим футболистом в истории

19 сентября 2025, 07:18

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра является большим поклонником нападающего Лионеля Месси и считает его лучшим футболистом в истории.

Ранее 38-летний Месси заявил, что матч в Буэнос-Айресе между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0) может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер «Спасибо за все, капитан». В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

«Я видел информацию о возможном последнем матче Месси за сборную Аргентины на родине. Он также не сказал, сыграет ли на чемпионате мира. Я являюсь большим фанатом Месси, слежу за ним всю карьеру, последние 20 лет, для меня он является лучшим футболистом в истории», — сказал посол Аргентины в РФ.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины обеспечила выход в финальную часть турнира.

Все комментарии
Capral
Capral
19 сентября в 09:41
Нашли, у кого спрашивать. Ещё бы у папы его спросили...
myj3qs6dwzxf
myj3qs6dwzxf
19 сентября в 09:27
therapy!Причём здесь Роналду????????
mgv3d84w96tr
mgv3d84w96tr
19 сентября в 09:26
Да всё верно,только великий мог купить ЧМ!!!Все остальные выигрывали!!!
therapy
therapy
19 сентября в 08:19
Ну он же не мог сказать, что Роналду Лучший футболист
Гость
