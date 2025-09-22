  • Поиск
Кураньи уверен, что Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы

вчера, 14:48

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин благодаря своим качествам сумеет вернуться на прежний уровень, на котором находился до получения травмы. Такое мнение высказал бывший форвард бело-голубых и сборной Германии Кевин Кураньи.

17 сентября Тюкавин забил гол в кубковом матче против «Сочи» (4:0). Нападающий впервые с марта вышел в стартовом составе после разрыва крестообразной связки.

«Это один из самых больших российских талантов, — сказал Кураньи. — Всегда тяжело возвращаться после травмы, но у него есть все качества топового игрока, которые помогут ему это сделать».

Для Тюкавина это второй матч после травмы. Впервые он появился на поле 13 сентября в игре чемпионата России с московским «Спартаком» (2:2), выйдя на замену по ходу второго тайма и не отметившись результативными действиями.

Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:55
Правильно подметил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:44
Кураньи? Помню такого.. Лично у меня всегда возникали сомнения в его соответствии уровню сборной Германии, но в Динамо он оставил свой след . Почему он появился в эфире? Пытается обратить на себя внимание, видимо негде харчеваться.. Неужели потратил все деньги — в Динамо Кевин много получал, даже очень много...
Capral
Capral
вчера в 16:25
Давно замечено, как только Кура ищет работу- сразу же вспоминает про Динамо.
Что касается Тюкавина, то сейчас, при страшнейшем дефиците нападающих у Динамо, от Тюкавина необходима максимальная польза в атаке. Я никогда не был в большом восторге от Тюкавина, считал и считаю его приземленным позиционщиком, но глядя на бесполезного Сергеева, готов признать в Тюкавине- лучшего форварда всех времен и народов, лижбы он только забивал!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:46
Только время покажет а не Кураньи)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:23
Тюкавин сам должен так думать. О футболе. О побед. О титулов. Все его в руках
