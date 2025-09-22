Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин благодаря своим качествам сумеет вернуться на прежний уровень, на котором находился до получения травмы. Такое мнение высказал бывший форвард бело-голубых и сборной Германии Кевин Кураньи.
17 сентября Тюкавин забил гол в кубковом матче против «Сочи» (4:0). Нападающий впервые с марта вышел в стартовом составе после разрыва крестообразной связки.
«Это один из самых больших российских талантов, — сказал Кураньи. — Всегда тяжело возвращаться после травмы, но у него есть все качества топового игрока, которые помогут ему это сделать».
Для Тюкавина это второй матч после травмы. Впервые он появился на поле 13 сентября в игре чемпионата России с московским «Спартаком» (2:2), выйдя на замену по ходу второго тайма и не отметившись результативными действиями.
Что касается Тюкавина, то сейчас, при страшнейшем дефиците нападающих у Динамо, от Тюкавина необходима максимальная польза в атаке. Я никогда не был в большом восторге от Тюкавина, считал и считаю его приземленным позиционщиком, но глядя на бесполезного Сергеева, готов признать в Тюкавине- лучшего форварда всех времен и народов, лижбы он только забивал!!!
