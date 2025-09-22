Кураньи уверен, что Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы

1758541709

вчера, 14:48

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» благодаря своим качествам сумеет вернуться на прежний уровень, на котором находился до получения травмы. Такое мнение высказал бывший форвард бело-голубых и сборной Германии .

17 сентября Тюкавин забил гол в кубковом матче против «Сочи» (4:0). Нападающий впервые с марта вышел в стартовом составе после разрыва крестообразной связки.

«Это один из самых больших российских талантов, — сказал Кураньи. — Всегда тяжело возвращаться после травмы, но у него есть все качества топового игрока, которые помогут ему это сделать».

Для Тюкавина это второй матч после травмы. Впервые он появился на поле 13 сентября в игре чемпионата России с московским «Спартаком» (2:2), выйдя на замену по ходу второго тайма и не отметившись результативными действиями.