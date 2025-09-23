Получивший «Золотой мяч» Дембеле заявил, что многому научился у Месси

1758576787

сегодня, 00:33

Французский нападающий , получивший «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football — поблагодарил восьмикратного обладателя награды аргентинского форварда за помощь по ходу карьеры и заявил, что многому у него научился. Об этом Дембеле сказал после получения «Золотого мяча».

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже. Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год, Месси покинул клуб из столицы Каталонии в 2021 году.

«Я хочу поблагодарить [испанскую] „Барселону“ — клуб моей мечты. Я играл с Лионелем Месси и хочу поблагодарить его тоже. Я многому у него научился», — сказал Дембеле.