Получивший «Золотой мяч» Дембеле заявил, что многому научился у Месси

сегодня, 00:33

Французский нападающий Усман Дембеле, получивший «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football — поблагодарил восьмикратного обладателя награды аргентинского форварда Лионеля Месси за помощь по ходу карьеры и заявил, что многому у него научился. Об этом Дембеле сказал после получения «Золотого мяча».

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в Париже. Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год, Месси покинул клуб из столицы Каталонии в 2021 году.

«Я хочу поблагодарить [испанскую] „Барселону“ — клуб моей мечты. Я играл с Лионелем Месси и хочу поблагодарить его тоже. Я многому у него научился», — сказал Дембеле.

Дембеле 28 лет, он выступает за французский ПСЖ с 2023 года. С «Барселоной» он трижды стал чемпионом Испании и дважды — обладателем кубка страны.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09
О бутсах...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:54
О чём писать будешь, когда Рон бутсы повесит ? Мысли есть ?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:49
Всё, точка поставлена – обладатель Золотого мяча известен. Поздравляю Усмана Дембеле с самым высшим индивидуальным трофеем мира!!!! Желаю ему крепкого здоровья!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 00:47
Авейру : Фейк.. 🤭🤣
Capral
Capral
сегодня в 00:42
Особенно по манере игры очень похожи...
