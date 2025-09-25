Роналдо просит Анчелотти взять Неймара на ЧМ-2026

1758822014

вчера, 20:40

Легенда сборной Бразилии призвал Карло Анчелотти вернуть нападающего «Сантоса» в национальную команду по мере приближения чемпионата мира 2026 года.

Возвращение Неймара в «Сантос» должно было помочь ему восстановить форму и физическую готовность, но 33-летний футболист не совсем справился с поставленной задачей. Вингер недавно получил травму бедра, из-за которой он выбыл из строя до конца октября, а это значит, что он, скорее всего, не попадет в следующий состав сборной Бразилии.

Несмотря на отсутствие у Неймара формы и физической готовности, Роналдо призвал итальянского менеджера взять форварда на чемпионат мира, ссылаясь на то, что у них нет другого такого игрока, как Неймар.

Выступая на мероприятии для BolaVip, он сказал: «Он ключевой игрок для сборной Бразилии. У нас нет другого такого игрока, как Неймар. И мы надеемся, что он будет на 100% готов к чемпионату мира, потому что если он будет, то мы точно добьемся лучших результатов, чем если бы его не было».

Он также добавил: «Это преувеличение со стороны того меньшинства, которое считает, что он пренебрегает своим физическим восстановлением. Любой, кто играл в футбол, прекрасно понимает, как сложно вернуться после травмы и восстановить ритм и уверенность. На днях я играл в теннис с Луизой Стефани, чемпионкой Сан-Паулу Опен в парном разряде, и она порвала крестообразную связку в то же время, что и Неймар. Она до сих пор чувствует боль. Это постепенный процесс».