  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Роналдо просит Анчелотти взять Неймара на ЧМ-2026

вчера, 20:40

Легенда сборной Бразилии Роналдо призвал Карло Анчелотти вернуть нападающего «Сантоса» Неймара в национальную команду по мере приближения чемпионата мира 2026 года.

Возвращение Неймара в «Сантос» должно было помочь ему восстановить форму и физическую готовность, но 33-летний футболист не совсем справился с поставленной задачей. Вингер недавно получил травму бедра, из-за которой он выбыл из строя до конца октября, а это значит, что он, скорее всего, не попадет в следующий состав сборной Бразилии.

Несмотря на отсутствие у Неймара формы и физической готовности, Роналдо призвал итальянского менеджера взять форварда на чемпионат мира, ссылаясь на то, что у них нет другого такого игрока, как Неймар.

Выступая на мероприятии для BolaVip, он сказал: «Он ключевой игрок для сборной Бразилии. У нас нет другого такого игрока, как Неймар. И мы надеемся, что он будет на 100% готов к чемпионату мира, потому что если он будет, то мы точно добьемся лучших результатов, чем если бы его не было».

Он также добавил: «Это преувеличение со стороны того меньшинства, которое считает, что он пренебрегает своим физическим восстановлением. Любой, кто играл в футбол, прекрасно понимает, как сложно вернуться после травмы и восстановить ритм и уверенность. На днях я играл в теннис с Луизой Стефани, чемпионкой Сан-Паулу Опен в парном разряде, и она порвала крестообразную связку в то же время, что и Неймар. Она до сих пор чувствует боль. Это постепенный процесс».

Подписывайся в ВК
Все новости
Кураньи: «Кокорин помог бы „Динамо“ вылезти из кризиса»
23 сентября
Получивший «Золотой мяч» Дембеле заявил, что многому научился у Месси
23 сентября
Кураньи уверен, что Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы
22 сентября
Муту считает, что матч сборных России и Румынии сейчас провести невозможно
22 сентября
Посол Аргентины в РФ считает Месси лучшим футболистом в истории
19 сентября
Самородов в шоке от предстоящего приезда «Реала» в Казахстан на матч ЛЧ
18 сентября
 
Все комментарии
Nenash
Nenash
вчера в 22:13
Походу коль пошла такая "пьянка" - может феномену самому вернуться?.. Хуже не будет.. 🤔😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:48
Покерная солидарность!)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:39
В ход пошла тяжёлая артиллерия, Анчелотти страхуется – не хочет брать на себя одного ответственность за вызов Неймара в сборную Бразилии 🇧🇷 по футболу ⚽. Потому появился Роналдо. Зачем ему это надо? Ведь знает, что даже в Бразилии отношение к несостоявшемуся наследнику Пеле весьма неоднозначное. Часть людей его любит безумно, другая часть ненавидит. Одни его критикуют за то, что в Барселоне без сопротивления лег под Месси – где это видано, бразилец признал первенство аргентинца над собой... Другие за то, что переехал в Саудовскую Аравию 🇸🇦, поменяв футбол на деньги. Третьи не могут простить Неймару того, что он превзошёл результат Пеле по голам за сборную Бразилии. Да-да, это не шутка, есть такие люди. Считаю, что приглашение Неймара будет ошибкой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 